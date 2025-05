Nicușor Dan și George Simion, prima confruntare față în față la Congresul BNS. Liderul AUR: „Nu trebuie continuat regimul Klaus Werner Iohannis” / Nicușor Dan: „România nu-și permite să vorbească în momentul ăsta de alegeri anticipate” (VIDEO)

Cei doi candidați intrați în turul 2, și s-au întâlnit față în față, miercuri, la congresul Blocului Național Sindical (BNS), organizat la Palatul Parlamentului.

Mai mult decât atât, cei doi stau chiar unul lângă celălalt, însă au lăsat un scaun liber între ei.

Evenimentul de la Palatul Parlamentului este moderat de Dumitru Costin, șeful BNS.

Primul dintre cei doi candidați la prezidențiale care a ținut discursul este George Simion.

George Simion: „Ideologiile noastre diferite nu sunt despre Est și Vest”

„Este foarte important să înțelegem mesajul domnului Costin. Suntem într-o perioadă de crize suprapuse, într-o perioada foarte grea pentru țară în care trebuie să dăm dovadă de maturitate chiar și noi care acum învățăm anumite lucruri. Trebuie să înțelegem situația în care ne aflăm. Ideologiile noastre diferite nu sunt despre Est și Vest. Suntem în această sala cu toții pentru că iubim România.

Există o mare disparitate între diferite zone din țară. Azi adversarii noștri politici, cei care se consideră a fi intelectuali, dar nu sunt, nu înțeleg niște elemente de bază și sunt bănuiți de analfabetism funcțional, avem zone din România abandonate, dincolo de București unde vin investitori străini și să dea Dumnezeu să vină în continuare și să plătească taxe corect în țara noastră pentru ca să putem avea autostrăzi, spitale, țări, sigur dacă nu avem o corupție endemică și o incapacitate administrativă severă așa cum am văzut timp de 10 ani la Palatul Cotroceni.

Nu trebuie continuat regimul Klaus Werner Iohannis în care țara se duce de râpă și noi stăm cu mâinile în sân și nu facem nimic. E nevoie de dialog, de dezbatere, îl invit pe contracandidatul meu. E timpul ca românii să asculte ceea ce vrem să facem. A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori, a mințit.

Nu este o problemă cu profesorii din această țară, cu cadrele medicale, cu polițiștii, militarii, pompierii și, în general, cu corpurile profesonale. Nu e o problemă cu funcționarii publici onești, muncitori. Problema este cu paraziții politici, cu membrii de partid, care au înțesat România atât în administrația locală cât și în administrația centrală.

La începutul anului 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul public din România. Acum, deși am avut două guverne care, teoretic, ar fi trebuit să fie aplecate către dialogul social, către mișcarea sindicală, lucrul ăsta nu s-a văzut și nu s-a văzut nici ceea ce au promis, că vor reduce numărul de angajați în administrația locală și centrală”, a declarat Simion.

George Simion: „Nu te poți dezvolta când ești impozitat cu 42% din venit. Nu poți”

„Am depășit numărul de 1 milion 300.000 de angajați. Din oportunism politic falia aceasta globalistă, progresistă, satanistă, care susținea exact aceleași măsuri care-s de bun simț, toate guvernele știu ce trebuie făcut, dar nu pot face aceste guverne ceea ce trebuie pentru țară, pentru că au pile, relații, secretare, amante. Membrii de partid care trebuie să paraziteze administrația locală și centrală și trebuie să blocheze activitatea oamenilor muncitori, capabili, care își doresc să performeze în administrația locală și centrală. Cum scăpăm România din această criză? Să auzim, să vedem. Să vedem fapte crescând taxele cum vrea coaliția pentru nefăcând nimic. Cum n-a făcut nimic Klaus Iohannis decât vizite în Zanzibar, Egipt și Rwanda.

S-au luat niște măsuri concrete pentru piața forței de muncă, pentru rezolvarea crizelor suprapuse în care ne aflăm. Nu eu am depreciat leul. Nu eu am creat un deficit bugetar imens, de 9,3%, în realitate e mai mare. Nu am fost părtaș cu oamenii aceștia. Nu eu sunt urmașul lui Klaus Werner Iohannis. Eu sunt un om din mijlocul vostru, care vrea să învețe și să conlucreze cu voi pentru a avea dialog social pentru a avea o lege a salarizării unitare care v-a fost promisă și pentru a avea ocazia de a munci corect în România, locul cu cea mai mare impozitare pe muncă din toate țările UE la nivel de salariu minim. Nu te poți dezvolta când ești impozitat cu 42% din venit. Nu poți.

Nu poți performa când te împrumuți pe piețele externe când te împrumuți cu 10%. Nu poți agricultură și securitate alimentară când țăranii noștri, agricultorii noștri sunt obligați să se împrumute la dobânzi cămătorești pentru că Banca Agricolă nu mai există pentru că a fost preluată de Raiffasen Bank care nu ajută producția pentru că nu există în fașa actualei Guvernări care știe să spună doar da să trăiți în fața Comisiei Europene. Nu există un plan de dezvoltare a României. Sunt singurul candidat în această luptă care a fost de partea democrației, care a fost împotriva anulării abuzive a alegerilor, care nu are oameni cu uniforme.

Am luat decizii proaste sau am fost forțați să le luăm. Avem gaze naturale on shore, la Caragele, și off shore în Marea Neagră care încă așteaptă să fie exploatate. Mixul energetic care previne un blackout precum în Spania nu e acceptat ca soluție și închidem carieră după carieră, mină după mină, vom folosi diplomația românească în interesul muncitorilor și antreprenorilor români. Sunt prea mulți ambasadori, consuli care nu fac ce ar trebui. Sunt suficient de tânăr și liber pentru a reprezenta un partener pentru domniile voastre.”, a mai precizat liderul AUR.

Nicușor Dan: România nu-și permite să vorbească în momentul ăsta de alegeri anticipate

Nicușor Dan a susținut și el un discurs, în care a subliniat că România nu-și permite să vorbească în momentul ăsta de alegeri anticipate.

„Evident ceea ce vrem cu toții să facem e ceea ce se numește modelul social-european adică creștere ecnomică și protecție socială și pentru asta este absolut necesar ca România să fie congruentă și administrativ și economic cu Uniunea Europeană. Dialogul social a fost în suferință. Pot să vă promit că dacă voi fi președinte voi avea un dialog cu dumneavoastră și cred că viața mea publică de 20 de ani încoace a dovedit că sunt un om de dialog.

Ca să avem dialog trebuie să avem economie. Și o spun, putem să vorbim foarte multe lucruri, să promitem multe, ceea ce ne deosebește este aventura. Românua nu-și permite o aventură în momentul ăsta. România nu-și permite să vorbească în momentul ăsta de alegeri anticipate, de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbește de revendicări teritoriale în Ucraina. România nu-și permite să vorbească împotriva învestitorilor străini, să spunem că o să îi acceptăm numai pe ăia pe care îi vrem noi.

România nu își permite să vorbească de naționalizare. România are nevoie să fie ancorată în economia europeană și globală și bineînțeles că statul român trebuie să sprijine capitalul românesc, agricultura românească, trebuie să facă în schemele lui de dezvoltare competitivă pe piața globală, trebuie să stimuleze inteligența artificială pentru că acolo va fi bătălia. Da, este corupție în România, este o uriașă corupție în România și votul românilor de acum trei zile o dovedește. În România nu s-au luat destui bani europeni, e o uriașă evaziune fiscală care afectează firmele românești, sunt companii de stat în care managementul e plin de politruci, așa este”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Toate astea se întâmplă și trebuie corectate”

“În România se cheltuiește enorm, statul aruncă cu bani, de acolo vine inflație și vine factura pentru români. Da, toate astea se întâmplă și trebuie corectate, dar trebuie corectate într-un mod înțelept nu cum ne arată indicatorii și bursa încrederea investitorilor în ce poate să fie peste două săptămâni. Da, bineînțeles că în România e corupție, că am avut o clasă politică care și-a bătut joc de cetățeni, da, toate astea sunt adevărate, numai că răspunsul la această situație de fapt nu trebuie să fie ura care dezbină societatea, trebuie să fie justiția care să îi pedepsească pe cei care au greșit, ăsta este răspunsul unei societăți democratice și ancorate în Europa. O să avem alegeri peste 12 zile, sunteți reprezentativi pentru categorii importante de oameni, eu vă îndemn un singur lucru să vă concentrați, să reflectați asupra a ceea ce au făcut oamenii care vin să vă ceară votul, nu asupra a ceea ce declară într-un mod mai mult sau mai puțin efervescent. O schimbare înțeleaptă care unește sau o schimbare care aduce haos și dezbinare”, a mai adăugat candidatul independent.