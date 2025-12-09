Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR

Într-un interviu pentru Le Monde, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să publice un raport cuprinzător în următoarele luni, care va aduna toate informațiile legate de influența Rusiei în alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

Implicarea serviciilor de informații franceze

„Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii ruse de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că voi putea publica, în două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații.

Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă.”, a declarat Nicușor Dan, pentru jurnaliștii de la .

AUR și dorința de schimbare

În contextul creșterii popularității partidului de opoziție AUR, condus de George Simion, Nicușor Dan a comentat că alegătorii acestuia nu sunt extremiști sau pro-ruși, ci caută o schimbare.

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției.” a declarat Nicușor Dan.

Provocările în combaterea dezinformării

Nicușor Dan a subliniat dificultățile cu care se confruntă România în combaterea dezinformării, menționând că instituțiile statului nu sunt încă pregătite să contracareze eficient informațiile false.

„Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare.”, a precizat .

Context și importanță

Aceste declarații vin într-un moment de tensiune politică și socială în România, pe fondul unor alegeri prezidențiale importante. Influența externă în procesele democratice este o preocupare majoră la nivel global, iar România nu face excepție.