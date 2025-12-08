Președintele României, Nicușor Dan, se află în prima sa vizită oficială în Franța. Șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești la Ambasada României din Paris, unde a transmis un mesaj de apreciere față de diaspora și de deschidere pentru colaborare.

Cum a început întâlnirea dintre Nicușor Dan și românii din Franța

Nicușor Dan a rememorat perioada studenției sale în Franța, făcând referire la anul 1998, moment care i-a marcat parcursul personal și profesional. Președintele a vorbit despre legătura sa directă cu această țară și despre importanța comunității românești din diaspora.

„Bună seara! E o bucurie să mă întorc în sala asta. Și am văzut așa de multe fețe cunoscute că mi-am adus aminte. Era 1998 și eram cu Cristian Bădiliță într-una din cantinele universitare și i-am zis, gata, plec, mă întorc și el mi-a zis ‘peste un an ne vom întâlni aici, în cantină, o să vezi că nu merge’.”, a povestit președintele.

De ce i-a numit Nicușor Dan pe românii din Franța „o carte de vizită”

În discursul său, președintele României a transmis mulțumiri explicite comunității românești, subliniind rolul major pe care îl joacă în imaginea României în străinătate.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru România, pentru că sunteți o carte de vizită foarte importantă pentru noi. Apoi vreau să vă mulțumesc, în general, pentru că reușiți să păstrați România cu dumneavoastră, aici, și, în special, asociațiile care încearcă să îi atragă și pe alții în întreprinderea asta.”, a mai adăugat el.

Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială în Franța. Ce a spus despre colaborarea cu diaspora

Un punct central al discursului lui Nicușor Dan la Paris a fost nevoia de consolidare a legăturilor dintre statul român și românii din afara granițelor, inclusiv pe palier academic și economic. Președintele și-a exprimat dorința ca această întâlnire să reprezinte începutul unui dialog constant.

„Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică și sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe.”, a mai precizat Nicușor Dan.

Ce planuri are Administrația Prezidențială pentru românii din străinătate

a vorbit și despre intenția de a crea o structură clară de comunicare între instituții și diaspora.

„Dintotdeauna problema a fost toată lumea e de bună-credință, dar cine este interfața? Și încercăm să facem asta la , să creăm o interfață astfel încât, în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României, să facem niște lucruri care să țină și care să facă acțiunile noastre mai eficiente.”, a mai declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială în Franța. Ce mesaj a transmis despre România

În final, președintele a transmis un mesaj de optimism cu privire la direcția României și la maturizarea societății.

“În rest, despre România vreau să vă spun că, în ciuda știrilor și, în fine, popor latin, pasiuni mari. Dar dincolo de asta, în opinia mea, România, azi, are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică, are o administrație care, într-o oarecare măsură, este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea.

Și față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate. Deci, în esență, în rezumat, vreau să vă transmit optimismul meu și invitația de a continua dialogul, astfel încât să reușim să facem multe lucruri împreună.

Încă o dată e o mare bucurie să vă vad.”, a conchis președintele Nicușor Dan.