EXCLUSIV: Nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare (VIDEO)

Acordul Mercosur, votat vineri de Uniunea Europeană, a dat naștere unui nou scandal în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, o acuză de trădare pe Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

ȚOIU a zis „DA”, Barbu voia „NU”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a luat foc după ce s-a anunțat că România a vota pentru acordul Mercosur. Barbu arată că a fost ignorat total de ministra Externelor, Oana Țoiu, căreia îi trimisese o solicitare să nu aprobe acordul pentru că ar însemna falimentul agriculturii românești.

De altfel, Ministerul Agriculturii nici nu a semnat memorandumul privind acordul, memorandum care a ajuns și la Externe, unde a fost semnat.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești!

Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.

Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru.„, a transmis Florin Barbu în direct pe B1 TV.

PSD o acuză pe Țoiu

Și PSD a transmis un comunicat de presă intitulat „Decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.”, susține partidul condus de Sorin Grindeanu în comunicatul de presă.

De ce a votat România acordul

Chiar și fără semnătura ministrului Agriculturii pe memorandum, România a votat pentru acordul Mercosur. Biroul purtătoarei de cuvânt a Guvernului Bolojan a anunțat că România a obținut garanții suplimentare și de asta a votat.

„Romania a votat în favoarea acordului Mercosur, după ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale.

Pentru produsele agricole – acordul are mecanisme de protecție/de salvgardare care operează ca o „frână de urgență” asupra importurilor de produse agricole din țările Mercosur. Acest mecanism de protecție se activează la o creștere fie și de numai 5% a prețurilor și volumelor de import a produselor agricole, la cererea unui singur stat membru sau a reprezentanților/asociațiilor din sectorul agricol.

Au fost întărite măsurile privind controalele sanitar-veterinare și fitosanitare în Europa și auditurile sanitar-veterinare și fitosanitare în țările terțe, inclusiv în țările Mercosur, pentru a asigura respectarea normelor europene.”, precizează reprezentanții Guvernului.

Ce înseamnă acordul Mercosur

este cel mai important acord al Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea taxelor vamale, eliminând taxe în valoare de 4 miliarde de euro asupra exporturilor sale.

În timp ce exporturile statelor Mercosur spre UE se concentrează pe produse agricole, minerale, celuloză și hârtie. exporturile UE sunt dominate de mașini, produse chimice și echipamente de transport.

În prezent, bunurile originare din UE şi exportate către țările Mercosur sunt supuse la importul în aceste state la taxe vamale cuprinse între 14% și 35%. Iar Uniunea crede că dispariția acestor taxe va duce la schimburi comerciale de peste 100 de miliarde de dolari.

Reversul medaliei

, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.