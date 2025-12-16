B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni

Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 08:34
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni
Preşedintele Nicuşor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Ce va face Nicuşor Dan în Marea Britanie
  2. Nicuşor Dan, vizită în Finlanda

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla, marți și miercuri, într-o vizită oficială în Marea Britanie, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Ce va face Nicuşor Dan în Marea Britanie

Președintele își va începe vizita, marţi seara, de la 22.00 (ora României), cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Marea Britanie, la Ambasada României din Londra.

Miercuri, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţii români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, de la 11.30 (ora României), apoi cu reprezentanţii companiilor britanice, de la ora 13.00.

Nicuşor Dan, vizită în Finlanda

Dan deja a efectuat o vizită în Finlanda, întâlnindu-se cu românii de acolo. Președintele și-a anunțat deplasarea într-o postare pe Facebook în care a vorbit despre „îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc”. El a invitat magistrații pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, la o dezbatere privind situația din sistemul judiciar.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Finlanda, cărora le-a transmis că este optimist în legătură cu viitorul României.

„Întrebarea fundamentală este cum reuşim să colaborăm, cum reuşim să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveţi să fie folosită de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteţi să folosiţi mai bine instituţiile, instrumentele statului român. Ne gândeam să facem şi probabil o să facem un fel de portal al comunităţilor şi al reprezentanţilor lor, astfel încât să reuşim să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri şi care poate au aceleaşi preocupări, aceleaşi nevoi, aceleaşi dorinţe”, a afirmat președintele Nicușor Dan, la întâlnirea cu românii din Finlanda.

Tags:
Citește și...
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Politică
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită (VIDEO)
Politică
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită (VIDEO)
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Politică
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
Politică
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Politică
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Politică
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, în cărți pentru Ministerul Apărării. Bogdan Rodeanu, principala opțiune a USR (SURSE)
Politică
Un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, în cărți pentru Ministerul Apărării. Bogdan Rodeanu, principala opțiune a USR (SURSE)
Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda. Ce mesaj le-a transmis șeful statului
Politică
Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda. Ce mesaj le-a transmis șeful statului
Diana Buzoianu refuză să demisioneze după votul din Senat. Ministrul Mediului își păstrează funcția
Politică
Diana Buzoianu refuză să demisioneze după votul din Senat. Ministrul Mediului își păstrează funcția
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Politică
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Ultima oră
11:33 - Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
11:24 - Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
11:12 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
11:07 - Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
11:01 - Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
10:56 - Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
10:52 - Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
10:45 - 16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
10:34 - Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
10:22 - Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces