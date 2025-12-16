Preşedintele Nicuşor Dan se va afla, marți și miercuri, într-o vizită oficială în Marea Britanie, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Ce va face Nicuşor Dan în Marea Britanie

Președintele își va începe vizita, marţi seara, de la 22.00 (ora României), cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Marea Britanie, la Ambasada României din Londra.

Miercuri, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţii români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, de la 11.30 (ora României), apoi cu reprezentanţii companiilor britanice, de la ora 13.00.

Nicuşor Dan, vizită în Finlanda

Dan deja a efectuat o vizită în Finlanda, întâlnindu-se cu românii de acolo. Președintele și-a anunțat deplasarea într-o postare pe Facebook în care despre „îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc”. El pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, la o dezbatere privind situația din sistemul judiciar.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Finlanda, cărora le-a transmis că este optimist în legătură cu viitorul României.

„Întrebarea fundamentală este cum reuşim să colaborăm, cum reuşim să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveţi să fie folosită de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteţi să folosiţi mai bine instituţiile, instrumentele statului român. Ne gândeam să facem şi probabil o să facem un fel de portal al comunităţilor şi al reprezentanţilor lor, astfel încât să reuşim să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri şi care poate au aceleaşi preocupări, aceleaşi nevoi, aceleaşi dorinţe”, președintele Nicușor Dan, la întâlnirea cu românii din Finlanda.