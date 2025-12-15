Președintele Nicușor Dan a transmis luni, înainte de deplasarea în Finlanda, că împărtășește îngrijorările societății legate de funcționarea justiției și că va avea grijă să acționeze pentru apărarea independenței justiției, în limitele sale constituționale. Statul de drept nu este negociabil, a punctat șeful statului.

Mesajul lui Nicușor Dan despre funcționarea justiției

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc.

Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil.

Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc.

Securitatea statului începe din interior, a transmis președintele Nicușor Dan,

Proteste după documentarul Recorder despre „Justiția capturată”

au loc de mai multe zile în București și în țară, după ce un a arătat cum complicitatea unor politicieni și magistrați a dus la modificări legislative prin care justiția a devenit un sistem piramidal în care vârful piramidei pune presiune pe bază. Astfel, procurorii sunt împiedicați în a-și mai face treaba, iar la nivelul instanțelor judecătorii tot sunt schimbați de conduceri până la prescrierea dosarelor. că multe dosare cu prejudicii uriașe, ale un personaje cu notorietate, au ajuns să fie închise.

Situațiile prezentate au fost la Curtea de Apel București (CAB), unde ajung dosarele cu greutate. Conducerea Curții a organizat o conferință de presă pentru , dar totul s-a întors împotriva ei când o judecătoare, Raluca Moroșanu, a luat cuvântul neanunțat și documentarului Recorder.

Moroșanu a dat apoi un interviu pentru Recorder, în care a explicat în detaliu cum e sugrumată justiția și de ce Lia Savonea, fostă șefă CSM, acum șefă a Înaltei Curți, aflată în vârful acestui sistem piramidal, cu totul din magistratură.