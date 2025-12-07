Noi date EXIT POLL. Pe 7 decembrie 2025, peste 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege noul primar general. Noile date ale cercetării sociologice furnizate la ora 14:00 de Asociația pentru Reforma Alegerilor (ARA) oferă o imagine preliminară asupra preferințelor alegătorilor din Capitală.

Potrivit sondajului, 75% dintre votanți au susținut un candidat sprijinit de un partid politic, în timp ce doar 11% au ales un candidat independent. Un procent de 14% au refuzat să răspundă, informează . La ora 14, prezența la vot era de 16,52%, mai exact 297.992 bucureșteni au ieșit să-și exercite dreptul la vot.

Ce au răspuns bucureștenii după ce au votat

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

Candidat independent — 11%

Candidat susținut de partide — 75%

Nu răspund — 14%

Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

Înainte de campania electorala — 31%

În timpul campaniei — 38%

În cabina de vot — 31%

Nu știu / Nu răspund — 0%

Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?

Da, asemănătoare — 62%

Nu, total opus — 19%

Nu știu ce înseamnă — 9%

Nu răspund — 10%

Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

Cred că va rezista — 38%

Cred că nu va rezista — 41%

Nu știu — 19%

Nu răspund — 2%

Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

Pro-european — 75%

Suveranist — 11%

Nu știu ce înseamnă — 4%

Nu răspund — 10%

Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?

Mi-a plăcut de candidat — 39%

Am ales răul mai mic — 52%

Nu știu / Nu răspund — 9%

Față de turul 2 al alegerilor prezidențiale câtă încredere aveți în viitorul României?

Mai multă – 7%

La fel ca acum 6 luni – 36%

Mai puțină – 52%

Nu știu/ Nu răspund – 5%

Cum caracterizați prestația coaliției aflate la Guvernare?

Foarte bună – 1%

Bună – 21%

Rea – 36%

Foarte rea – 33%

Nu știu – 7%

Nu răspund – 2%

V-au afectat în mod direct măsurile de austeritate?

Da – 59%

Nu – 19%

Mă aștept să mă afecteze în viitorul apropiat – 22%

Nu știu/ Nu răspund – 0%

De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot?

Facebook – 10%

TikTok – 9%

Presa Tradițională (TV, ziare) – 36%

Biserica – 1%

Vecini – 3%

Colegi – 2%

Familie și prieteni – 19%

Campanie electorală – 19%

Nu știu / Nu răspund – 1%

Care sunt principalele trei temerile ale dumneavoastră?

Instabilitate politică – 35%

Instabilitate economică internă – 49%

Alianța României cu Rusia – 4%

Pierderea sau restrângerea libertăților fundamentale – 11%

Ieșirea din NATO – 4%

Ieșirea din Uniunea Europeană – 1%

Naționalizarea băncilor și companiilor străine – 1%

Invadarea României – 0%

Relații proaste cu SUA – 2%

Boală – 35%

Șomaj – 24%

Război – 9%

Nu știu / Nu răspund – 1%