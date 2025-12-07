Noi date EXIT POLL. Pe 7 decembrie 2025, peste 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege noul primar general. Noile date ale cercetării sociologice furnizate la ora 14:00 de Asociația pentru Reforma Alegerilor (ARA) oferă o imagine preliminară asupra preferințelor alegătorilor din Capitală.
Potrivit sondajului, 75% dintre votanți au susținut un candidat sprijinit de un partid politic, în timp ce doar 11% au ales un candidat independent. Un procent de 14% au refuzat să răspundă, informează Antena 3 CNN. La ora 14, prezența la vot era de 16,52%, mai exact 297.992 bucureșteni au ieșit să-și exercite dreptul la vot.
Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?
Candidat independent — 11%
Candidat susținut de partide — 75%
Nu răspund — 14%
Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?
Înainte de campania electorala — 31%
În timpul campaniei — 38%
În cabina de vot — 31%
Nu știu / Nu răspund — 0%
Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?
Da, asemănătoare — 62%
Nu, total opus — 19%
Nu știu ce înseamnă — 9%
Nu răspund — 10%
Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?
Cred că va rezista — 38%
Cred că nu va rezista — 41%
Nu știu — 19%
Nu răspund — 2%
Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?
Pro-european — 75%
Suveranist — 11%
Nu știu ce înseamnă — 4%
Nu răspund — 10%
Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?
Mi-a plăcut de candidat — 39%
Am ales răul mai mic — 52%
Nu știu / Nu răspund — 9%
Față de turul 2 al alegerilor prezidențiale câtă încredere aveți în viitorul României?
Mai multă – 7%
La fel ca acum 6 luni – 36%
Mai puțină – 52%
Nu știu/ Nu răspund – 5%
Cum caracterizați prestația coaliției aflate la Guvernare?
Foarte bună – 1%
Bună – 21%
Rea – 36%
Foarte rea – 33%
Nu știu – 7%
Nu răspund – 2%
V-au afectat în mod direct măsurile de austeritate?
Da – 59%
Nu – 19%
Mă aștept să mă afecteze în viitorul apropiat – 22%
Nu știu/ Nu răspund – 0%
De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot?
Facebook – 10%
TikTok – 9%
Presa Tradițională (TV, ziare) – 36%
Biserica – 1%
Vecini – 3%
Colegi – 2%
Familie și prieteni – 19%
Campanie electorală – 19%
Nu știu / Nu răspund – 1%
Care sunt principalele trei temerile ale dumneavoastră?
Instabilitate politică – 35%
Instabilitate economică internă – 49%
Alianța României cu Rusia – 4%
Pierderea sau restrângerea libertăților fundamentale – 11%
Ieșirea din NATO – 4%
Ieșirea din Uniunea Europeană – 1%
Naționalizarea băncilor și companiilor străine – 1%
Invadarea României – 0%
Relații proaste cu SUA – 2%
Boală – 35%
Șomaj – 24%
Război – 9%
Nu știu / Nu răspund – 1%