O nouă dezbatere electorală la care Nicușor Dan a mers singur. George Simion nu s-a prezentat nici de această dată: „S-au rostogolit mai multe dezinformări pe care, dacă contracandidatul ar fi venit, aș fi putut să le lămuresc”

Ziua și dezbaterea. Aceasta este a patra zi consecutivă de dezbateri electorale la care participă singur, iar nu s-a prezentat nici de această dată.

Aceasta este ultima dezbatere publică din această campanie prezidențială și are loc la TVR.

Nicușor Dan a spus că îi pare rău că George Simion nu a venit la dezbatere, că astfel ar fi putut să lămurească „chestiunile divergente”.

„Îmi pare rău că nu putem avea această dezbatere ca să lămurim chestiunile divergente, iar în campania sa s-au rostogolit mai multe dezinformări pe care, dacă contracandidatul ar fi venit, aș fi putut să le lămuresc.”, a declarat Nicușor Dan, informează .

„Statul român trebuie să stimuleze și să nu încurce mediul privat”

Una dintre întrebările care i-a fost adresată candidatului independent la alegerile prezidențiale a fost, potrivit : “Ce măsuri concrete veți propune pentru a evita criza economică și pentru recâștigarea încrederii investitorilor?”.

Nicușor Dan: Am răspuns puțin mai devreme, trebuie să echilibrăm deficitul. Și sunt cele patru măsuri concrete despre care am vorbit și am mai spus că am reușit să fac asta cu mari eforturi la Primăria Capitalei (…).

Despre economie:

România a cheltuit în ultimii ani 8-9% raportat la PIB mai mult decât a încasat, asta înseamnă că a cheltuit mai mult decât a încasat.

Agențiile de rating sunt pe România, trebuie să echilibrăm această balanță.

Patru pe măsuri: accelerarea fondurilor UE, combaterea marii evaziuni fiscale, reducerea cheltuielilor exagerate, eficientizarea instituțiilor statului.

Statul român trebuie să stimuleze și să nu încurce mediul privat, să creeze un cadru concurențial, predictibil.

„Președintele are rol de mediator în societate”

Întrebat fiind ce fel de președinte își dorește să fie, Nicușor Dan a spus:

„Președintele are rol de mediator în societate. Cel mai important rol: să preia principalele probleme ale societății și aici este foarte mult de lucru, românii simt că statul român nu lucrează pentru ei.

E nevoie de o reformă a întregului aparat administrativ al statului. Poate să înceapă cu o reformă a modului în care selectăm oamenii care intră.