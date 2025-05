George Simion revine asupra declarației, după ce l-a făcut autist pe Nicușor Dan: ‘Îmi cer scuze. Am vrut să spun că e securist, nazist, marxist’

După ce l-a făcut pe “autist”, revine asupra afirmației. La o întâlnire cu românii din Belgia, joi, a spus că își cere scuze că l-a făcut autist pe Nicușor Dan și că nu a folosit cuvintele potrivite.

Cum l-a mai numit George Simion pe Nicușor Dan

El a mai adăugat că, de fapt, voia să spună că e ”securist”, ”nazist”, ”marxist”, ”coldist” și ”soroșist”.

După ce și-a cerut scuze și de la persoanele neurodivergente, Simion a avut un alt derapaj vorbind despre ”dereglații mintal care vor să dea droguri la liber pe stradă”, potrivit .

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator, când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul (lucru) cu care se poate lăuda în viață”, a spus liderul AUR.

„Am vrut să spun că e nazist, pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case și la vaccinarea obligatorie. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist, coldist și soroșist”, a continuat Simion.

„Cineva trebuie să își ceară scuze față de românce, față de mame, pentru că toți acești criminali, toți acești comuniști, toți acești naziști vor să trimită copiii noștri în războiul altora. Acești dereglați mintal vor să dea droguri copiilor noștri, cum circulă droguri la liber pe aici prin Belgia și în Olanda, pe stradă. Acești neomarxiști vor să permită mutilarea ideologică a copiilor noștri și schimbările de sex la vârste fragede.

Și pentru a continua războiul și sărăcirea țării vor face orice”, a susținut liderul AUR.

George Simion a stat aproximativ 20 de minute la întâlnirea cu românii din Belgia, a plecat însoțit de bodyguarzii lui, lăsându-i pe românii care au venit să-l vadă cu mai mulți europarlamentari.

Amintim că, joi, întrebat de către un corespondent de la ProTV dacă poate oferi o declarație cu privire la întâlnirile pe care le-a avut, la Bruxelles, George Simion a răspuns: “Sigur, am trimis un comunicat de presă, cum se face. Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”, potrivit .