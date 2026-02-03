B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său

O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său

Ana Maria
03 feb. 2026, 19:12
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța
  2. De ce este judecat Călin Georgescu
  3. Ce ar fi făcut fostul candidat la alegerile prezidențiale

O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Judecătoria Sectorului 1 a hotărât, marți, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța

Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare.”, a precizat instanța.

Hotărârea nu este definitivă.

De ce este judecat Călin Georgescu

Pe 2 iulie, Parchetul General a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Ce ar fi făcut fostul candidat la alegerile prezidențiale

Anchetatorii arată că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Călin Georgescu a promovat în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, potrivit Antena 3 CNN.

În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, spun procurorii.

