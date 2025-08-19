Oana Țoiu, luată în colimator de un deputat AUR: „Este un pericol pentru imaginea României”/„Minte zilnic poporul cu povești frumoase”

Oana Țoiu, a fost dur criticată, după gafa comisă. Deputatul AUR, Dan Tănasă, a luat-o în colimator, după ce aceasta i-a greșit numele președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, în nenumărate rânduri.

Oana Țoiu l-a numit pe acesta „Vladimir” de mai multe ori, iar acest lucru nu a rămas netaxat de politicianul AUR.

Dan Tănasă: „Un nou episod din șirul nesfârșit de umilințe”

Deputatul AUR, atac dur la adresa Oanei Țoiu. Ce a mai declarat politicianul

Tănasă a vorbit despre episodul în care ministrul de Externe a comis această greșeală și l-a caracterizat ca fiind umilitor pentru România. De asemenea, acesta a adus în discuție faptul că Țoiu ar da dovadă de o „lipsă totală de pregătire” și de un „amatorism cras”.

„Este pur și simplu revoltător ce s-a întâmplat la TVR Info. România are, în acest moment, un ministru de Externe care nici măcar nu reușește să pronunțe corect numele președintelui Ucrainei. Dacă nu ar fi trist, ar fi de râs. Cum să reprezinți România în politica externă, cum să fii vocea acestei țări în lume, când faci asemenea gafe care arată un amatorism cras și o lipsă totală de pregătire? Să nu mai vorbim de restul dezacordurilor pe care doamna „ministră” le-a scos pe gură aseară în timpul emisiunii. Este un nou episod din șirul nesfârșit de umilințe la care actuala guvernare supune România”, a declarat Dan Tănasă, conform

Politicianul român a acuzat-o pe Oana Țoiu că ar minți poporul român, cu privire la programul „Visa Waiver”.

„Minte zilnic poporul cu povești frumoase despre Visa Waiver”, a adăugat Tănasă.

În plus, bărbatul a precizat că astfel de incidente „decredibilizează România și o transformă în bătaia de joc a partenerilor internaționali”. Dan Tănasă a mai numit-o pe Oana Țoiu un „pericol pentru imaginea României”, iar nu s-au oprit aici.

„Acesta este nivelul de profesionalism pe care îl oferă coaliția „pro-europeană”: o diplomație de bâlci, care decredibilizează România și o transformă în bătaia de joc a partenerilor internaționali. Oana Țoiu este un pericol pentru imaginea României. Cum să ceri respect pentru o țară condusă de oameni incapabili să rostească numele liderilor statelor cu care „colaborează”? Cum să te aștepți să fim luați în serios, când ministrul nostru de Externe dă impresia că a ajuns întâmplător pe scaunul pe care îl ocupă, fiind mai preocupată să își promoveze propria imagine pe rețelele de social media decât să rezolve problemele cu care românii se confruntă? România merită diplomați profesioniști, nu improvizații. Merită oameni care să apere interesele naționale, nu persoane puse pe funcții doar pentru a fi portavoce docile ale Bruxelles-ului. Fiecare zi cu Oana Țoiu la Externe este o rușine în plus pentru țară”, a mai spus Dan Tanasă, deputat și purtător de cuvânt al AUR.