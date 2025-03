Oana Țoiu (USR) a explicat de ce ar fi o decizie politică suspendarea programului Visa Waiver pentru România: “Asta e un lucru clar” (VIDEO)

Deputata USR, , a declarat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că decizia SUA privind suspendarea programului pentru România este o decizie politică.

Ea a subliniat că, odată ce se îndeplinise criteriile tehnice, aveau libertatea politică să meargă înainte până la capăt cu eliminarea vizelor pentru români.

„Evident că Guvernul are o vină în asta, însă, în același timp, haideți să ne gândim puțin”

Țoiu a menționat că, în contextul actual, este greu să se ceară încredere în instituțiile românești, având în vedere vulnerabilitățile din justiție și forțele de ordine. De asemenea, a făcut referire la precedentul ridicării vizelor pentru Canada, subliniind importanța negocierilor bilaterale și a influenței reciproce în astfel de decizii.

“Este, cu siguranță, o decizie politică pentru că, odată ce se îndeplinise criteriile tehnice, aveau libertatea politică să meargă înainte până la capăt cu eliminarea vizelor pentru români sau, iată, și puterea să blocheze asta, dar avea undă verde din perspectiva tehnică a procentului de refuzuri a celor care aplică.

În același timp, însă, sigur, eu fiind și un deputat de opoziție, mi-ar fi facil să spun e vina personală a lui Ciolacu, a domnului hurezeanu, a Guvernului. Evident că Guvernul are o vină în asta, însă, în același timp, haideți să ne gândim puțin. Când noi am ajuns să îl descoperim pe Potra că și-a făcut o armată paralelă, că are milioane de euro sub podea, arme, că armata asta paralelă e făcută și din rezerviști, și din pensionari, și din cadre active, e foarte greu, în același timp, să zici ‘nu mai trebuie să verificați pe nimeni la graniță, dar primiți-i pe toți, că-i verificăm noi, aici, acasă, în România’. În momentul în care justiția, forțele de ordine, capacitatea de a-ți menține siguranța națională sunt vulnerabili, evident că asta te pune într-o situație de vulnerabilitate cu orice țară, care vrei să aibă încredere în instituțiile tale, că verifică oamenii astfel încât să nu mai fie nevoie de viză pentru nimeni. Asta e un lucru clar. Menționați Canada și e foarte important precedentul ăsta.

În momentul în care României i-au fost ridicate vizele pentru Canada, de exemplu, s-a putut pentru că a fost forța Comisiei Europene și forța Uniunii Europene, însă, trebuie să ne amintim că atunci depindeau și canadienii de votul românilor pentru că se discutau, în același timp, acorduri bilaterale și nu se putea fără votul nostru. Și atunci alta e puterea ta de negociere când și ceilalți depind de tine înapoi”, a explicat Oana Țoiu.