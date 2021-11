Oana Zăvoranu e noua consilieră de imagine a primarului Cristian Popescu Piedone (GALERIE FOTO)

Oana Zăvoranu a devenit consiliera de imagine a primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Ea se va ocupa de relația edilului cu mass-media. Piedone a precizat că postul nu e remunerat.

Oana Zăvoranu, consiliera lui Piedone

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat Cristian Popescu Piedone, pentru HotNews.

Anterior, Zăvoranu a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apare alături de primar.

Piedone, condamnat în primă instanță în dosarul Colectiv

În septembrie 2020, Cristian Popescu Piedone a câștigat primăria Sectorului 5. Asta deși are o condamnare în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare în dosarul ”Colectiv”. Amintim că incendiul din club s-a soldat cu 65 de morți și peste 100 de răniți. Piedone a fost găsit vinovat de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a clubului.

Totuși, la mai bine de șase ani de la tragedie, justiția nu a dat un verdict final. Recent, Curtea de Apel București a schimbat parțial încadrarea juridică în cazul inculpaților, înlăturând consecințele grave din abuzul în serviciu. Asta înseamnă că pedepsele finale ar putea fi mai mici.