B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: AUR e pionul Moscovei în politica românească!

Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: AUR e pionul Moscovei în politica românească!

B1.ro
27 aug. 2025, 11:29
Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: AUR e pionul Moscovei în politica românească!
Sursa foto: Ovidiu Cîmpean / Facebook

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, care e și vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, acuză AUR că este „pionul Moscovei în politica românească”, iar George Simion transmite „mesajul otrăvit” al Rusiei pentru dezbinarea Europei.

Ovidiu Cîmpean atrage atenția asupra ciudățeniei poziției AUR în contextul conflictului din Ucraina, subliniind că țările și partidele europene – inclusiv partidele partenere ale AUR la nivel european – se opun agresiunii rusești, în timp ce Simion reproduce liniile de bază ale propagandei de la Moscova.

În timp ce toți partenerii României, inclusiv partidele europene din ECR (grupul european unde AUR încearcă să se legitimeze) sprijină Ucraina în fața invaziei ruse, George Simion repetă mesajele Kremlinului. Atacă Ucraina și Republica Moldova, cu obediență și grijă față de interesele Moscovei. Partide precum PiS (Polonia), VOX (Spania) sau Fratelli d’Italia, partidul premierului Giorgia Meloni, au avut poziții clare de sprijin pentru Ucraina, spre deosebire de linia asumată de AUR”, a scris pe Facebook deputatul liberal.

De asemenea, vicepreședintele liberal Alexandru Muraru avertizează asupra „șarlatanilor politici” precum George Simion sau Călin Georgescu, care vând soluții-minune pentru redresarea țării și aruncă „momeli toxice” în spațiul public. „Azi ne vorbesc despre „capital arhisuficient în afara Europei”, mâine ne duc la cheremul Moscovei. În spatele sloganurilor frumos ambalate se ascunde o singură realitate: subordonarea României intereselor rusești. Și asta NU trebuie să se întâmple niciodată!”, a declarat Muraru.

Alexandru Muraru a afirmat că România trebuie să mențină parteneriatul solid în cadrul Uniunii Europene și că problemele actuale ale țării se vor rezolva prin efort național, nu prin „miracole economice venite din Est”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
Politică
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
Încă o discuție în coaliție pe pachetul 2. Guvernul ar urma să-și asume răspunderea lunea viitoare. Principalele măsuri
Politică
Încă o discuție în coaliție pe pachetul 2. Guvernul ar urma să-și asume răspunderea lunea viitoare. Principalele măsuri
Tudorel Toader nu vede cale de împăcare între guvern și magistrați pe legea pensiilor. Când vor înceta protestele judecătorilor și procurorilor (VIDEO)
Politică
Tudorel Toader nu vede cale de împăcare între guvern și magistrați pe legea pensiilor. Când vor înceta protestele judecătorilor și procurorilor (VIDEO)
Fostul primar general Adriean Videanu va primi ajutor de stat de zeci de milioane de euro pentru construcția unei mari fabrici
Politică
Fostul primar general Adriean Videanu va primi ajutor de stat de zeci de milioane de euro pentru construcția unei mari fabrici
Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
Politică
Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Politică
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Politică
Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
Politică
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Politică
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Ultima oră
11:41 - Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute
11:39 - Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
11:36 - Fripturi pentru vegani. Descoperire revoluționară în Singapore. Este așteptată reacția conspiraționiștilor
11:33 - Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”