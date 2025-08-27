Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: AUR e pionul Moscovei în politica românească!

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, care e și vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, acuză AUR că este „pionul Moscovei în politica românească”, iar George Simion transmite „mesajul otrăvit” al Rusiei pentru dezbinarea Europei.

Ovidiu Cîmpean atrage atenția asupra ciudățeniei poziției AUR în contextul conflictului din Ucraina, subliniind că țările și partidele europene – inclusiv partidele partenere ale AUR la nivel european – se opun agresiunii rusești, în timp ce Simion reproduce liniile de bază ale propagandei de la Moscova.

„În timp ce toți partenerii României, inclusiv partidele europene din ECR (grupul european unde AUR încearcă să se legitimeze) sprijină Ucraina în fața invaziei ruse, George Simion repetă mesajele Kremlinului. Atacă Ucraina și Republica Moldova, cu obediență și grijă față de interesele Moscovei. Partide precum PiS (Polonia), VOX (Spania) sau Fratelli d’Italia, partidul premierului Giorgia Meloni, au avut poziții clare de sprijin pentru Ucraina, spre deosebire de linia asumată de AUR”, a scris pe Facebook deputatul liberal.

De asemenea, vicepreședintele liberal Alexandru Muraru avertizează asupra „șarlatanilor politici” precum George Simion sau Călin Georgescu, care vând soluții-minune pentru redresarea țării și aruncă „momeli toxice” în spațiul public. „Azi ne vorbesc despre „capital arhisuficient în afara Europei”, mâine ne duc la cheremul Moscovei. În spatele sloganurilor frumos ambalate se ascunde o singură realitate: subordonarea României intereselor rusești. Și asta NU trebuie să se întâmple niciodată!”, a declarat Muraru.

Alexandru Muraru a afirmat că România trebuie să mențină parteneriatul solid în cadrul Uniunii Europene și că problemele actuale ale țării se vor rezolva prin efort național, nu prin „miracole economice venite din Est”.