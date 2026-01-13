B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 18:30
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV
Cuprins
  1. Situație bizară: Daniel David și-a dat demisia, dar a rămas ministru
  2. Ce planuri ar avea Bolojan la Ministerul Educației

Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a lui Daniel David din funcția de ministru al Educației. Interimatul va fi asigurat de premier.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a anunțat Guvernul, marți seara.

Situație bizară: Daniel David și-a dat demisia, dar a rămas ministru

Pe 22 decembrie 2025, chiar înainte de Crăciun, Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru, printr-o postare pe blogul personal.

„Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!

Criza politică s-a încheiat și eram pregătit în iunie 2025 să revin la Cluj-Napoca. Dar angajamentul Coaliției pentru Raportul QX și nevoia de a ajuta în perioada de criză fiscal-bugetară – când țara era la risc de incapacitate de plată, cu impact negativ și asupra sistemului nostru de educație-cercetare – m-au determinat să mă angajez temporar, așa cum i-am spus de atunci premierului, pentru un al doilea mandat”, a explicat David, la vremea respectivă.

Totuși, el a rămas ministru de atunci pentru că Guvernul n-a numit niciun interimar.

„Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru în această perioadă sematurile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de către secretari de stat”, declara Daniel David, pentru Observator News.

Ce planuri ar avea Bolojan la Ministerul Educației

Potrivit legii, premierul Ilie Bolojan are 45 de zile la dispoziție să numească un ministru plin la Educație. Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, este luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David, susțin mai multe surse. O variantă ar fi și Luciana Antoci, consiliera premierului Bolojan pe probleme de educație.

Ca interimar la Educație, Bolojan urmează să își asume tăieri de fonduri guvernamentale la mai multe universități, unde există discrepanțe între numărul de studenți înscriși și cei care frecventează efectiv cursurile, susțin surse politice și din sistemul de învățământ pentru site-ul Educație Privată.

Este vorba, printre altele, de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Politehnica București și de Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.

