UPDATE: Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, este în acest moment luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David, spun sursele . Chiar premierul Ilie Bolojan (PNL) i-ar fi cerut demisia lui David.

O altă variantă e Luciana Antoci, consiliera premierului Bolojan pe probleme de educație.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Daniel David și-ar fi dat demisia din funcția de ministru al Educației, spun sursele România TV, citate de David și-ar fi trimis demisia la Cabinetul premierului Bolojan, însă nu a primit nici un răspuns încă.

Sursele RTV spun că David nu ar fi fost de acord să taie fonduri și locuri bugetate de la universități și nici cu un buget de austeritate pentru Minister, pentru că deja a făcut tăieri.

Ce declarase Daniel David despre demisie

Întrebat recent, la TVR Info, dacă se gândeşte să demisioneze anul viitor, Daniel David a răspuns că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. El a mai precizat că a tot amânat plecarea de la Minister și că nu vizează o carieră politică.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a declarat Daniel David.