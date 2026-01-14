Candidați la funcția de ministru al Educației refuză postul din cauza politicilor de austeritate implementate de premierul Ilie Bolojan. Conslierul prezidențial Sorin Costreie dezvăluie de ce nu-și dorește nimeni conducerea ministerului.

Candidații fug de scaunul de ministru al Educației

Nicușor Dan pe educație și cercetare, Sorin Costreie, a declarat că funcția de în guvernul Bolojan nu este dorită de nimeni. impusă de premier, cu tăieri de salarii, concedieri colective și tot felul de alte reduceri i-a determinat pe candidații potențiali să refuze postul, conform Edupedu.ro.

Așa se face că premierul nu a găsit înlocuitor pentru nici după trei săptămâni de la demisia acestuia. Ilie Bolojan a fost nevoit să preia funcția ca ministru interimar. Sorin Costreie a subliniat că este obligația premierului să găsească un titular pentru acest post.

„Știu că au fost tatonați mai mulți oameni și nu s-a dat răspunsul pozitiv. Dar dincolo de asta, cineva trebuie să-și asume și aici cred că premierul are prerogativul și obligația principală de a veni cu un ministru al educației. (…) Și nu se înghesuie nimeni pentru că suntem într-un context în care primează tăierile și reducerile și atunci e greu să faci lucruri cu impact pe termen lung benefic în educație și cercetare”, a declarat consilierul prezidențial.

Pericolul din spatele politicilor de austeritate

Consilierul prezidențial a avertizat că există o mare problemă în acest moment, dacă toți candidații refuză funcția. Ministerul Educației și Cercetării nu are ministru într-o perioadă în care trebuie elaborat și negociat bugetul aferent anului viitor. Or, atrage atenția Sorin Costreie, există pericolul ca interimarul Ilie Bolojan să nu înțeleagă necesitățile instituției, iar bugetul să rămână la nivelul anului trecut, ceea ce va duce la disfuncționalități.

„Dacă [la cercetare] rămânem cu bugetul blocat în limita celui anului precedent, atunci vom avea mari probleme la cercetare, în sensul în care vom pierde bani. Trebuie să înțelegem că pare la prima vedere benefic să spunem: înghețăm bugetul ca să nu creștem cheltuielile, îl înghețăm la nivelul anului 2025”, a spus Sorin Costreie.

Potrivit spuselor sale, există mai multe angajamente în cercetare pentru PNRR, dar și pentru alte proiecte de cercetare, finanțate din fonduri europene. Iar în lipsa unor oameni care să le implementeze, banii vor fi pierduți.

„Dar în cercetare cel puțin, posibil și în alte zone, noi avem diverse angajamente cu PNRR-ul, cu alte proiecte europene și dacă nu angajăm oameni, dacă nu dăm drumul la aceste proiecte, noi, de fapt, nu vom îndeplini niște criterii și va trebui să dăm bani”, a subliniat Costreie.

Candidații potriviți pentru Ministerul Educației

În acest context, el a vorbit și despre profilul viitorului ministru al educației și cercetării. Consilierul prezidențial crede că pot asigura conducerea Ministerului candidații cu prestanță. În opinia sa, viitorul ministru trebuie să fie o persoană cu autoritate care să se impună și să se facă ascultat. În nici un caz nu trebuie ales un politician controversat care poate fi contestat.

Dat fiind perioada dificilă care continuă, este nevoie ca ministrul să poată negocia și să poată face lucrurile să funcționeze. Or, crede Sorin Costreie, cel mai potrivit profil este o figură din sistem, cu o carieră solidă care poate deveni model.

„[Este] nevoie de un ministru cu prestanță, un ministru care să nu fie contestat și un ministru care să fie ascultat. Asta înseamnă, inevitabil, o figură din sistem, fie că din universitar sau preuniversitar, dar care are soliditate academică, pentru că suntem într-o întreagă conjunctură în care ne trebuie și modele. Și cred că educația cu atât mai mult are nevoie de modele din acestea educative, chiar pe linia administrativă”, a arătat consilierul președintelui.