Papahagi, despre Anamaria Gavrilă: „Doamna aceasta reprezintă neantul. A apărut din neant, mintea ei e neant. E o creație securistă de unică folosință” (VIDEO)

Profesorul Adrian Papahagi a declarat luni, pentru B1 TV, că Anamaria Gavrilă, lidera POT și , este „neantul” și „o creație securistă de unică folosință”, ce va dispărea din spațiul public imediat ce alegerile se vor fi terminat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Adrian Papahagi, despre Anamaria Gavrilă, președinta POT

„Eu de regulă sunt obișnuit să interpretez mari autori, nu m-am specializat în interpretare neantului valah… Doamna aceasta reprezintă neantul. A apărut din neant, mintea ei e neant, ce spune ea n-are nicio importanță. E o hologramă.

N-o să comentez eu, profesor universitar, o ființă care nu reprezintă absolut nimic. E o eroare și o oroare. Nu are ce să caute… Femeia asta nu reprezintă nimic, nu există… Nu am văzut-o făcând ceva în societatea românească.

Uite, Crin Antonescu există, îl știm de 35 de ani, Nicușor Dan există, . Asta nu știu de unde a apărut, cine e. E de unică folosință, e o creație securistă de unică folosință, va dispărea după chestiile astea.

Dacă nenorocirea asta se va întâlni cu Nicușor Dan (în turul 2), , apoi va mai popula Parlamentul 2 ani jumate – 3 și apoi vom uita de ea că a existat vreodată”, a declarat profesorul Adrian Papahagi, pentru B1 TV.