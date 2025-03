Profesorul Adrian Papahagi: Aproape toți candidații la prezidențiale gafează major și au istoric de înfrângeri. Există o singură excepție (VIDEO)

Profesorul Adrian Papahagi a declarat luni, pentru B1 TV, că dintre toți candidații la alegerile prezidențiale, singurul care nu a gafat și nu are un istoric de înfrângeri e independentul Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care tocmai a fost publicat primul sondaj în care nu apare Călin Georgescu.

Papahagi, despre candidații la prezidențiale

„Toți oamenii care sunt aici, în afară de Nicușor Dan, au pierdut deja în alegeri. Ponta a fost bătut deja de Iohannis, Simion n-a intrat în turul 2, dna Lasconi se vede clar că a beneficiat de votul unui segment de electorat care n-avea ceva mai bun și atunci a votat-o pe ea, dar acum că a apărut acel ceva mai bun, adică Nicușor Dan, imediat voturile ei au scăzut. Deci oamenii aceștia pleacă la drum cu un handicap. Crin Antonescu era candidat prezidențial la puciul din 2012 – 2014, după care a fost eliminat de Ponta și așa mai departe…

Oamenii ăștia toți au o istorie de înfrângeri, singurul care prezintă o noutate, o prospețime în aceste alegeri prezidențiale e Nicușor Dan. Nu întâmplător e și cel care reprezintă cel mai bine electoratul urban, mare, care înțelege foarte bine momentul istoric complex, cu în America, în Rusia, în UE, care înțelege că e important ca România să țină o cale europeană. E și un electorat tânăr care vede un om care știe să vorbească cu oamenii și e și electoratul care în aceste trei luni, și aici mă număr și eu, a ajuns să fie exasperat de isteria, de prostiile, de țopârlănia, de extremismele care au fost spuse și care caută un candidat decent.

Or Nicușor Dan are și acest lucru, are decență în tot ce spune, e un personaj măsurat, nu face gafe, nu spune lucruri oribile ca Simion, care în piață, ca dna Lasconi, care face gafe și îi scrie lui Trump, ca Ponta, care s-a întors cu tichie roșie de mărgăritar pe care scrie ”make nu-știu-ce great again”, sau Crin Antonescu, care știe engleză cât știu eu japoneză. (…) Deci toți oamenii ăștia gafează major”, a declarat profesorul Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

Ce arată sondajul AtlasIntel despre candidații la prezidențiale

Potrivit , realizat în perioada 13-15 martie, candidatul suveraniștilor, fie el George Simion sau Anamaria Gavrilă, ar câștiga primul tur al prezidențialelor, dar ar urma să piardă în al doilea tur, în fața lui Nicușor Dan.

Sondajul mai arată că 79.3% dintre votanții lui Călin Georgescu merg către Simion, în timp ce 5.7% optează pentru Victor Ponta. Restul nu știu, nu votează sau merg către alți candidați.

În scenariul în care Anamaria Gavrilă ar fi candidata unică a suveraniștilor, 80.5% dintre votanții lui Călin Georgescu ar merge către aceasta, 6.4% către Victor Ponta, iar restul spre alți candidați sau nu votează.