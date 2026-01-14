Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei, dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele legate de sistemul de termoficare. Ciucu spune că dacă fiecare se preocupa de înlocuitul țevilor, în loc să facă sindrofii, nu am fi ajuns aici. În schimb, Nicușor Dan „a fost printre cei care au făcut investiţii”.

De ce sunt probleme cu termoficarea în București

Întrebat, la dacă predecesorul său, Nicuşor Dan, este de vină pentru faptul că 3.500 de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu agent termic, Ciprian Ciucu a răspuns: „De ce să fie de vină Nicuşor Dan? Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă. Vorbim de un megasistem, trebuia făcute investiţii, 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar, în loc să facă cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, şi alte sindrofii, se ocupau să dirijeze banii, 1-2% pe an, în fiecare an să înlocuieşti (conducte – n.r.), pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici”.

„Nicuşor Dan a fost printre cei care au făcut investiţii şi, în timpul mandatului său, acum am ajuns la 30% din înlocuirea rețelei primare, care înseamnă o mie de kilometri, nu e puțin. Ceea ce îmi propun eu este să duc 40, 50, 60-70% și în 10 ani să-l înlocuim pe tot”, a mai afirmat acesta.

De ce mii de bucureșteni n-au acum apă caldă și căldură

Mii de bucureșteni au rămas din cauza unei Având în vedere că infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) „ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic”, a mai explicat Ciucu.