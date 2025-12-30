B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării anunță schimbări în sistemul pensiilor militare. Cum vrea să corecteze inechităţile și ce se întâmplă cu salariile militarilor (VIDEO)

Ministrul Apărării anunță schimbări în sistemul pensiilor militare. Cum vrea să corecteze inechităţile și ce se întâmplă cu salariile militarilor (VIDEO)

Ana Maria
30 dec. 2025, 11:23
Ministrul Apărării anunță schimbări în sistemul pensiilor militare. Cum vrea să corecteze inechităţile și ce se întâmplă cu salariile militarilor (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Radu Miruţă
Cuprins
  1. Ce spune ministrul Apărării despre pensiile militare și de ce sunt importante aceste corecții
  2. Cum afectează diferențele de pensii foștii angajați
  3. Ce cauzează aceste diferențe în calculul pensiilor militare
  4. Cum resimt foștii angajați aceste nedreptăți în ceea ce privește pensiile militare

Urmează schimbări în ceea ce privește pensiile militare. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat luni seară pe B1TV că își propune să elimine inechitățile din interiorul sistemului de pensii militare, unde persoane cu funcții și activități similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți.

El subliniază: „Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul.”

Ce spune ministrul Apărării despre pensiile militare și de ce sunt importante aceste corecții

Radu Miruță spune că este foarte preocupat să reducă aceste diferențe pe care le consideră adevărate nedreptăți:

„Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Şi eu, înainte să fiu la Ministerul Apărării, am arătat cum am luptat cu nedreptatea pentru pensiile minerilor şi ale energeticienilor care au fost rezolvate pentru o perioadă, între timpul fostul guvern le-a stricat din nou.”, a afirmat ministrul.

Cum afectează diferențele de pensii foștii angajați

Ministrul explică că nu este acceptabil ca doi colegi care au muncit între 20 și 30 de ani să aibă pensii foarte diferite doar pentru că s-au pensionat în momente diferite:

„Nu este acceptabil, e deranjant să fi fost colegi doi oameni, 20-30 de ani, după care, dacă unul se pensionează la un an diferit de celălalt, să aibă o pensie diferită semnificativ, doar pentru că s-au pensionat într-un moment diferit de timp. România, de-a lungul timpului, nu a avut o abordare uniformă pentru pensiile militarilor.”, a mai adăugat Miruță.

Ce cauzează aceste diferențe în calculul pensiilor militare

Miruță arată că guvernele au schimbat în timp parametrii formulei de calcul, ceea ce a dus la inechități majore:

„Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate. Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă, nu-i treabă de 100-200 de lei.”, a mai spus ministrul Apărării.

Cum resimt foștii angajați aceste nedreptăți în ceea ce privește pensiile militare

Ministrul mai spune că aceste diferențe îi frământă pe cei din domeniu, pentru că se văd clar inechitățile între colegi:

„Şi pe oamenii din domeniul ăsta îi macină nedreptatea asta, că se văd la pensie, ştiu că au fost colegi, unii iau bani mai mulţi, unii iau bani mai puţini. Deci, pe scurt, sunt preocupat de aceste nedreptăţi.

Cu privire la salarii, nu există nicio discuție ca salariile să scadă., a conchis Radu Miruță.

Tags:
Citește și...
Premierul olandez, în vizită oficială în România. Dick Schoof se va întâlni cu Ilie Bolojan. Unde vor merge astăzi cei doi
Politică
Premierul olandez, în vizită oficială în România. Dick Schoof se va întâlni cu Ilie Bolojan. Unde vor merge astăzi cei doi
Proiect pentru eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Ce prevede propunerea legislativă aflată în dezbatere
Politică
Proiect pentru eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Ce prevede propunerea legislativă aflată în dezbatere
Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
Politică
Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Politică
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Politică
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Politică
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Politică
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Politică
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Politică
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Ultima oră
12:37 - Bucureștiul introduce taxa turistică din 2026. Cât vor plăti turiștii care se cazează în București
12:19 - Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
11:54 - Ninsoare abundentă în acest județ din România. Cât de mare este stratul de zăpadă, drumarii au intervenit urgent
11:40 - Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
10:44 - Lovitură grea pentru români. Orașul unde taxa pe gunoi va exploda de la 1 ianuarie 2026. Iată cât vor avea de plătit
10:21 - Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
10:16 - Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
09:47 - Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
09:43 - Vremea azi, 30 decembrie 2025. Avertizările de vânt puternic continuă în cea mai mare parte a țării
09:19 - Premierul olandez, în vizită oficială în România. Dick Schoof se va întâlni cu Ilie Bolojan. Unde vor merge astăzi cei doi