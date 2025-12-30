Urmează schimbări în ceea ce privește pensiile militare. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat luni seară pe B1TV că își propune să elimine inechitățile din interiorul sistemului de pensii militare, unde persoane cu funcții și activități similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți.

El subliniază: „Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul.”

Ce spune ministrul Apărării despre pensiile militare și de ce sunt importante aceste corecții

Radu Miruță spune că este foarte preocupat să reducă aceste diferențe pe care le consideră adevărate nedreptăți:

„Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Şi eu, înainte să fiu la , am arătat cum am luptat cu nedreptatea pentru pensiile minerilor şi ale energeticienilor care au fost rezolvate pentru o perioadă, între timpul fostul guvern le-a stricat din nou.”, a afirmat ministrul.

Cum afectează diferențele de pensii foștii angajați

Ministrul explică că nu este acceptabil ca doi colegi care au muncit între 20 și 30 de ani să aibă pensii foarte diferite doar pentru că în momente diferite:

„Nu este acceptabil, e deranjant să fi fost colegi doi oameni, 20-30 de ani, după care, dacă unul se pensionează la un an diferit de celălalt, să aibă o pensie diferită semnificativ, doar pentru că s-au pensionat într-un moment diferit de timp. România, de-a lungul timpului, nu a avut o abordare uniformă pentru pensiile militarilor.”, a mai adăugat Miruță.

Ce cauzează aceste diferențe în calculul pensiilor militare

Miruță arată că guvernele au schimbat în timp parametrii formulei de calcul, ceea ce a dus la inechități majore:

„Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate. Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă, nu-i treabă de 100-200 de lei.”, a mai spus ministrul Apărării.

Cum resimt foștii angajați aceste nedreptăți în ceea ce privește pensiile militare

Ministrul mai spune că aceste diferențe îi frământă pe cei din domeniu, pentru că se văd clar inechitățile între colegi:

„Şi pe oamenii din domeniul ăsta îi macină nedreptatea asta, că se văd la pensie, ştiu că au fost colegi, unii iau bani mai mulţi, unii iau bani mai puţini. Deci, pe scurt, sunt preocupat de aceste nedreptăţi.

Cu privire la salarii, nu există nicio discuție ca salariile să scadă.„, a conchis Radu Miruță.