B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)

Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 14:42
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Foto: Facebook @ Dragoș Pîslaru
Cuprins
  1. Pîslaru, reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților
  2. Pîslaru: Discuțiile cu privire la termen vor fi complicate

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a arătat extrem de încântat că judecătorii Curții Constituționale (CCR) au declarat constituțională reforma Guvernului privind pensiile magistraților. Rămâne problema că am întârziat, dar măcar avem ce pune pe masă în discuția cu Comisia Europeană, a afirmat Pîslaru. Anterior, acesta avertizase de mai multe ori că dacă România nu implementează această reformă, riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Acum, ministrul se arată optimist.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Pîslaru, reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților

„S-a făcut dreptate, exista așteptarea românilor de a rezolva acest lucru și e o victorie clară a Guvernului condus de Bolojan, că acum chiar am reușit să avem proiectul adoptat. E un moment de cotitură pe partea de echitate și sustenabilitate a sistemului de pensii. E un lucru foarte important și o victorie pentru România.

Cred că am dat toate dovezile până acum că mi-am făcut treaba, am încercat mereu să explic de ce e o reformă importantă, să contracarez minciunile pe care le-a promovat CSM-ul în societate când l-a făcut mincinos pe premier, deci mi-am făcut treaba și voi continua. Numai că trebuie material, (…) noi aveam niște angajamente de ani de zile, cererea de plată 3 a fost suspendată deoarece Comisia Europeană a constatat că cineva nu și-a făcut treaba și acest Guvern a pus pe masă o soluție.

Pe fond, în sfârșit, voi putea încărca oficial dovadă că proiectul va fi promulgat. Deci după promulgare, în sistemul de corespondență oficial cu Comisia vom încărca dovadă că am făcut reforma.

Problema care rămâne e întârzierea. Exista o dată limită de 28 noiembrie, acea dată a fost depășită cu peste 2 luni, deși eu mi-am făcut treaba”, a declarat ministrul.

Pîslaru: Discuțiile cu privire la termen vor fi complicate

Acesta a precizat că urmează ca reprezentanții Comisiei Europene să evalueze dacă jalonul din PNRR aferent aceste reforme chiar a fost îndeplinit.

Pîslaru a mai afirmat că susține declarațiile președintelui Nicușor Dan că avem nevoie de un sistem de justiție bine așezat, cu finanțare adecvată: „De altfel, și pe fonduri europene finanțăm dezvoltarea sistemului de justiție, condiții cât mai bune pentru sistemul de justiție”.

Ministrul a amintit apoi că, de fapt, reforma a întârziat mult mai mult deoarece n-a fost făcută ani de zile, apoi Guvernul Bolojan a realizat-o într-un final, în vara anului trecut, dar de atunci a fost blocată la CCR.

„Discuțiile cu privire la termen vor fi foarte complicate, că încălcarea unui termen e încălcarea unui termen, dar evident că acum măcar acum avem ce discuta cu Comisia”, a mai afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

Tags:
Citește și...
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Politică
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Politică
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Politică
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Politică
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Politică
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
„Recunosc, noi trebuie să fim desființați”. Primăriile care nu strâng bani la buget nici cât să plătească salariile angajaților
Politică
„Recunosc, noi trebuie să fim desființați”. Primăriile care nu strâng bani la buget nici cât să plătească salariile angajaților
Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
Politică
Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
Politică
Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
Ultima oră
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
15:12 - Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
15:05 - Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
15:02 - Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
14:57 - ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
14:30 - Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
14:24 - Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”