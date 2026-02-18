Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a arătat extrem de încântat că judecătorii Curții Constituționale (CCR) reforma Guvernului privind pensiile magistraților. Rămâne problema că am întârziat, dar măcar avem ce pune pe masă în discuția cu Comisia Europeană, a afirmat Pîslaru. Anterior, acesta de mai multe ori că dacă România nu implementează această reformă, riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Acum, ministrul se arată optimist.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Pîslaru, reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților

„S-a făcut dreptate, exista așteptarea românilor de a rezolva acest lucru și e o victorie clară a Guvernului condus de Bolojan, că acum chiar am reușit să avem proiectul adoptat. E un moment de cotitură pe partea de echitate și sustenabilitate a sistemului de pensii. E un lucru foarte important și o victorie pentru România.

Cred că am dat toate dovezile până acum că mi-am făcut treaba, am încercat mereu să explic de ce e o reformă importantă, să contracarez minciunile pe care le-a promovat CSM-ul în societate când l-a făcut mincinos pe premier, deci mi-am făcut treaba și voi continua. Numai că trebuie material, (…) noi aveam niște angajamente de ani de zile, cererea de plată 3 a fost suspendată deoarece Comisia Europeană a constatat că cineva nu și-a făcut treaba și acest Guvern a pus pe masă o soluție.

Pe fond, în sfârșit, voi putea încărca oficial dovadă că proiectul va fi promulgat. Deci după promulgare, în sistemul de corespondență oficial cu Comisia vom încărca dovadă că am făcut reforma.

Problema care rămâne e întârzierea. Exista o dată limită de 28 noiembrie, acea dată a fost depășită cu peste 2 luni, deși eu mi-am făcut treaba”, a declarat ministrul.

Pîslaru: Discuțiile cu privire la termen vor fi complicate

Acesta a precizat că urmează ca reprezentanții Comisiei Europene să evalueze dacă jalonul din PNRR aferent aceste reforme chiar a fost îndeplinit.

Pîslaru a mai afirmat că susține președintelui Nicușor Dan că avem nevoie de un sistem de justiție bine așezat, cu finanțare adecvată: „De altfel, și pe fonduri europene finanțăm dezvoltarea sistemului de justiție, condiții cât mai bune pentru sistemul de justiție”.

Ministrul a amintit apoi că, de fapt, reforma a întârziat mult mai mult deoarece n-a fost făcută ani de zile, apoi Guvernul Bolojan a realizat-o într-un final, în vara anului trecut, dar de atunci a fost blocată la CCR.

„Discuțiile cu privire la termen vor fi foarte complicate, că încălcarea unui termen e încălcarea unui termen, dar evident că acum măcar acum avem ce discuta cu Comisia”, a mai afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.