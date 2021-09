Plafonarea prețului la gaze, pe masa Guvernului. Florin Cîțu: „Sunt mai multe variante la care ne gândim”

Premierul Florin Cîțu a precizat că în ședința de Guvern de miercuri au fost discutate în primă lectură două proiecte de OUG, cea referitoare la prezentarea dovezii vaccinării sau a testării de către personalul din zona asistenței sociale, respectiv cea referitoare la compensarea prețului la energie și gaze:

„OUG care stabilește ca angajații de instituții publice din zona asistenței sociale va trebui să facă dovada vaccinării sau în caz contrar să prezinte un test negativ sau dovada faptului că au trecut prin boală. Este un proiect de ordonanță în primă lectură.

A doua ordonanță în primă lectură este compensarea prețului la energie și caz. Am avut o discuție foarte bună în ședința de Guvern. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-casnici. Până acum am vorbit despre clienții casnici.

Tot în ședința de guvern de astăzi am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în Guvern. Domnul ministru, împreun cu Consiliul Concurenței vor discuta și cu Comisia Europeană. Sunt mai multe variante la care ne gândim.Căutăm cele mai bune soluții pentru această perioadă în care prețurile au crescut la energie și gaz, pentru consumatorii casnici și non-casnici, până pe 31 martie”, a declarat Flori Cîțu.