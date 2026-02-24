B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”

Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”

Ana Maria
24 feb. 2026, 15:58
Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: Avem șanse foarte mari
Sursa foto: Facebook / @Daniel Băluță

Planșeul Unirii, aproape de finalizare! Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat că refacerea Planșeului Unirii ar putea fi finalizată în cursul acestui an, dacă condițiile meteo vor fi favorabile. Edilul a subliniat că lucrările sunt deja mai avansate decât calendarul inițial. Declarația a fost făcută marți, la sediul Primăriei Municipiului București.

Dacă vremea va fi bună în cursul acestui an, avem șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului să terminăm. Dacă nu, în primăvara următoare, Planșeul Unirii va fi gata„, a declarat Băluță, potrivit Agerpres.

Vor fi restricții de circulație în zonă?

Primarul a explicat că în ultimele faze ale proiectului nu se vor impune restricții de trafic, deoarece lucrările se vor desfășura exclusiv în interiorul parcului de la Piața Unirii.

Ne așteptăm în a doua jumătate a anului să ridicăm restricțiile de trafic în zona respectivă, pentru că vom derula întregul șantier într-o zonă în care nu există trafic„, a mai adăugat edilul.

Astfel, atât șoferii, cât și pietonii vor putea circula fără impedimente.

Planșeul Unirii, aproape de finalizare! Cine va finanța lucrările și cum se asigură resursele

Edilul și-a exprimat încrederea că toate partidele din coaliție vor asigura fondurile necesare pentru finalizarea lucrării, subliniind importanța strategică a proiectului.

Am această convingere pentru că nu este o lucrare oarecare. Nu este un stadion, nu este un parc. Este o lucrare de importanță națională, întrucât acolo găsim magistrala M2, găsim Dâmbovița, găsim trafic rutier și trafic pietonal. Avem Palatul Parlamentului în față și peste 100.000 de mașini trec zilnic pe acolo. De exemplu, pe sub pasaj trec 60.000. Deasupra sunt peste 100.000. (…) Nu prevăd niciun fel de problemă în legătură cu finanțarea acestei lucrări„, a mai precizat primarul Daniel Băluță.

Când au început lucrările la Planșeul Unirii

Lucrările de reconstrucție a Planșeului Unirii din București au început oficial pe data de 10 iunie 2025.

Lucrările de la Planșeul Unirii fac parte dintr-un amplu proiect de reabilitare a infrastructurii urbane, menit să îmbunătățească circulația rutieră și pietonală, dar și să asigure siguranța traversării zonei intens circulate din centrul Bucureștiului.

Avem autorizaţia de construire pentru Planşeul Unirii. A fost semnată în ultima de mandat de către Primarul General, Nicuşor Dan, căruia i-am mulţumit pentru colaborare şi căruia i-am urat succes în cea mai înaltă funcţie publică, aceea de preşedinte al României. Autorizaţia era singurul document care ne lipsea. Acum însă avem toate documentele şi contractele semnate. Prin urmare, de săptămâna viitoare începem lucrările de refacere din temelii a planşeului Unirii pentru care am dat deja ordinul de începere. Mai exact, data de începere este 10 iunie”, a declarat primarul Sectorului 4, pe data de 2 iunie 2025.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Politică
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
Politică
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Politică
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Politică
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
Politică
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
Politică
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
Ultima oră
17:14 - Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
17:04 - Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
15:39 - Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
15:21 - Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
15:20 - Alertă pe Dunăre! Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani și continuă să crească
15:18 - Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere