Planșeul Unirii, aproape de finalizare! Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat că refacerea Planșeului Unirii ar putea fi finalizată în cursul acestui an, dacă condițiile meteo vor fi favorabile. Edilul a subliniat că lucrările sunt deja mai avansate decât calendarul inițial. Declarația a fost făcută marți, la sediul Primăriei Municipiului București.

„Dacă vremea va fi bună în cursul acestui an, avem șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului să terminăm. Dacă nu, în primăvara următoare, Planșeul Unirii va fi gata„, a declarat Băluță, potrivit .

Vor fi restricții de circulație în zonă?

Primarul a explicat că în ultimele faze ale proiectului nu se vor impune restricții de trafic, deoarece lucrările se vor desfășura exclusiv în interiorul parcului de la Piața Unirii.

„Ne așteptăm în a doua jumătate a anului să ridicăm restricțiile de trafic în zona respectivă, pentru că vom derula întregul șantier într-o zonă în care nu există trafic„, a mai adăugat edilul.

Astfel, atât șoferii, cât și pietonii vor putea circula fără impedimente.

Planșeul Unirii, aproape de finalizare! Cine va finanța lucrările și cum se asigură resursele

Edilul și-a exprimat încrederea că toate partidele din coaliție vor asigura fondurile necesare pentru finalizarea lucrării, subliniind importanța strategică a proiectului.

„Am această convingere pentru că nu este o lucrare oarecare. Nu este un stadion, nu este un parc. Este o lucrare de importanță națională, întrucât acolo găsim magistrala M2, găsim Dâmbovița, găsim trafic rutier și trafic pietonal. Avem Palatul Parlamentului în față și peste 100.000 de mașini trec zilnic pe acolo. De exemplu, pe sub pasaj trec 60.000. Deasupra sunt peste 100.000. (…) Nu prevăd niciun fel de problemă în legătură cu finanțarea acestei lucrări„, a mai precizat primarul Daniel Băluță.

Când au început lucrările la Planșeul Unirii

din București au început oficial pe data de 10 iunie 2025.

Lucrările de la Planșeul Unirii fac parte dintr-un amplu proiect de reabilitare a infrastructurii urbane, menit să îmbunătățească circulația rutieră și pietonală, dar și să asigure siguranța traversării zonei intens circulate din centrul Bucureștiului.

„Avem autorizaţia de construire pentru Planşeul Unirii. A fost semnată în ultima de mandat de către Primarul General, Nicuşor Dan, căruia i-am mulţumit pentru colaborare şi căruia i-am urat succes în cea mai înaltă funcţie publică, aceea de preşedinte al României. Autorizaţia era singurul document care ne lipsea. Acum însă avem toate documentele şi contractele semnate. Prin urmare, de săptămâna viitoare începem lucrările de refacere din temelii a planşeului Unirii pentru care am dat deja ordinul de începere. Mai exact, data de începere este 10 iunie”, a declarat primarul Sectorului 4, pe data de 2 iunie 2025.