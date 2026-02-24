B1 Inregistrari!
Mesajul transmis de Nicușor Dan, la 4 ani de la războiul din Ucraina: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”

24 feb. 2026, 13:23
Sursa foto: presidency
Cuprins
  1. Cum descrie președintele începutul conflictului
  2. Cum se implică România în sprijinirea Ucrainei
  3. Ce va face România în semn de solidaritate pentru Ucraina, la patru ani de război

Nicușor Dan reafirmă sprijinul României pentru Ucraina, la patru ani de război. Președintele României a marcat împlinirea celor patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina printr-un mesaj publicat pe contul său de Facebook. În postare, el a lăudat curajul apărătorilor ucraineni: „luptă pentru noi toți” și protejează „securitatea întregului nostru continent cu un curaj și o rezistență admirabile”.

El a reafirmat ferm: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar.”

Cum descrie președintele începutul conflictului

Nicușor Dan a evidențiat gravitatea momentului din 24 februarie 2022:

În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă.

De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile.”, a scris președintele, pe Facebook.

În mesajul său, președintele a adus în prim-plan drama poporului ucrainean:

Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean.”

Cum se implică România în sprijinirea Ucrainei

Nicușor Dan a reamintit că România rămâne un partener constant al Ucrainei:

„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.”, a mai continuat Nicușor Dan.

El a mai adăugat că pacea în Ucraina reprezintă pacea Europei și că unitatea statelor europene este esențială pentru securitate.

Ce va face România în semn de solidaritate pentru Ucraina, la patru ani de război

În semn de solidaritate cu Ucraina, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean, iar președintele a subliniat:

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.”, a conchis președintele României.

