Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, înainte de vizita acestuia din urmă la Bruxelles. Premierul va participa la evenimentul dedicat semnării declarației privind lansarea mecanismului EastInvest.

Întâlnire între președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan

a discutat marți, 24 februarie, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care acesta din urmă o va efectua joi la Bruxelles. De asemenea, președintele Nicușor Dan a abordat, în cadrul acestei întrevederi și problema implementării . El a subliniat că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată.

„Am avut o discuţie aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declaraţia privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziţia a nouă state membre aflate la graniţa cu Rusia, Belarus şi Ucraina, pentru a contracara efectele economice şi de securitate cauzate de război”, a transmisie Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a mai transmis că România este printre ţările care vor putea accesa aceste finanţări. Din fondurile europene derulate prin programul EastInvest vor fi încurajate investițiile din zona de sud-est a țării, respectiv Moldova, regiunea Dunării şi a Mării Negre.

„Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată şi pentru a genera creştere economică pe baze solide”, a mai transmis președintele.

Ilie Bolojan merge la Bruxelles

Prim-ministrul va merge joi, avea joi, 26 februarie, la Bruxelles. El are programată o întrevedere cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuțiile vor viza aspectele privind implementarea PNRR şi priorităţile pentru viitorul cadru financiar multianual post-2028.

Şeful Executivului se va întâlni şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale. De asemenea, șeful guvernului va participa la evenimentul de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice.