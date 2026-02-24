Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, s-a arătat extrem de dezamăgit de clasa politică românească, inclusiv de președinte. El l-a criticat pe Nicușor Dan și a atras atenția că și după vizita acestuia în SUA, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, România continuă să aibă o problemă de legitimitate în Statele Unite. De asemenea, Goșu a spus că „băieții cu cașchetă nu înțeleg deloc marile trenduri din lume” și tot caută să „se pupe cu Trump”, dar sunt în contra-timp, deoarece Trump și mișcarea lui, MAGA, vor pierde curând din putere.

Armand Goșu, despre alegerile anulate. Critici pentru Nicușor Dan

Armand Goșu a explicat întâi de ce creează în continuare pentru noi o problemă de legitimitate în ochii americanilor: „Nu mai ești democrație, după ce anulezi alegerile. Interferențe (rusești -n.r.) au fost în toate țările europene. Și în America, și peste tot, dar nimeni n-a anulat alegerile, mă înțelegeți? Am înțeles din explicația dânsului că gata, l-a lămurit pe Trump”.

Asta deși președintele Nicușor Dan a declarat recent că „problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”.

De asemenea, Goșu s-a arătat nemulțumit de faptul că Nicușor Dan nu comunică suficient: „În momentul ăsta, felul în care comunică e la minim. E un tip de aroganță de-asta, de funcționar șmecher… Hai să vedem ce pune pe masă. Poate e genial… Dar e greu de crezut”.

Pe de altă parte, „După Iohannis, pretențiile mele, nivelul meu de așteptare e foarte jos. De asta spun că după Iohannis, orice e mai bun. Deci tomberonul ăsta care e aici, la intrare, dacă îl pui acolo, e rezonabil”.

Ce spune Armand Goșu despre politicienii români și „băieții cu cașchetă”

Istoricul a mai declarat că nivelul clasei politice românești e „foarte jos” și că am ajuns aici din cauza „sistemului politico-militar” care, în opinia sa, controlează România încă de la Revoluție încoace. De asemenea, „oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, pentru că sunt o amenințare pentru sistem”.

„La noi, totul a ajuns foarte, foarte, foarte jos. Uitați-vă la miniștri. O parte din ei n-au CV-uri, nu știi de unde sunt scoși. Sunt o grămadă de oameni deștepți în spațiul public, care sunt ținuți departe de orice funcție tocmai pentru că au creier și gândesc! Ei sunt un pericol pentru acest sistem, că pot să gândească cu creierul lor, pot să fie autonomi. Uitați-vă în Parlament, ce figuri patibulare sunt. Asta e România de azi. Aici ne-au dus băieții ăștia care controlează țara și au controlat tranziția”, a declarat Armand Goșu, pentru

Istoricul a mai susținut că „băieții cu cașchetă nu înțeleg deloc marile trenduri din lume” și caută să se lipească de președintele american Donald Trump și mișcarea lui, MAGA, deși Trump va pierde probabil alegerile intermediare din SUA, din toamnă.

„Eu mă bazez pe faptul că tot sistemul ăsta politico-militar de după decembrie 89, „băieții cu cașchetă”, ăștia-s tot timpul pe invers, sunt în contra-timp cu ce se întâmplă. Înțeleg greu și în ultimul moment, sau nu înțeleg deloc marile trenduri din lume. Așa cum în aprilie 91, Iliescu s-a dus la Moscova să semneze cu Gorbaciov tratatul politic (de bună-vecinătate cu URSS – n.r.) și URSS s-a prăbușit peste câteva luni, probabil și acum… Vor să se pupe cu Trump înainte cu câteva luni ca Trump să devină mac-mac-mac”, a mai argumentat Armand Goșu.