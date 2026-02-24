B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă

Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă

Flavia Codreanu
24 feb. 2026, 18:51
sursa foto: Instagram/Robert Carradine
Cuprins
  1. Ce probleme de sănătate avea Robert Carradine
  2. Ce a transmis fratele actorului despre boala cu care se lupta
  3. Cariera remarcabilă la Hollywood

Robert Carradine, actorul devenit faimos pentru rolul tatălui din serialul „Lizzie McGuire”, s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Familia artistului a transmis un mesaj dureros în care a scos la iveală lupta pe care acesta a dus-o cu problemele de sănătate mintală.

În ultimii ani, Robert Carradine se lupta cu o afecțiune dificilă care i-a marcat ultimii ani din viață. Vestea morții sale vine la scurt timp după alte pierderi grele în cinematografia americană, precum cele ale actorilor Eric Dane și Robert Duvall, marcând o lună neagră pentru lumea filmului, scrie adevărul.

Ce probleme de sănătate avea Robert Carradine

Rudele apropiate au mărturisit că actorul s-a confruntat timp de aproape 20 de ani cu tulburarea bipolară. Aceștia au descris eforturile sale ca fiind o „luptă curajoasă” împotriva unei boli care, în cele din urmă, l-a învins. Familia speră ca această tragedie să ajute la eliminarea stigmatului legat de bolile mintale.

„Într-o lume ce poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far care lumina pentru cei din jur. Suntem îndurerați de pierderea acestui suflet frumos și vrem să recunoaștem lupta curajoasă a lui Bobby, timp de aproape două decenii, cu tulburarea bipolară. Sperăm că experiența lui va aduce în discuție și va încuraja abordarea stigmatului asociat bolilor mintale”, a declarat familia actorului.

Ce a transmis fratele actorului despre boala cu care se lupta

Keith Carradine, fratele mai mare al artistului a subliniat că boala nu ar trebui să fie un motiv de rușine și a ales să celebreze amintirea fratelui său mai mic. Keith l-a descris pe acesta ca fiind un om extrem de înțelept și amuzant, a cărui absență va fi resimțită zilnic.

„A fost o boală care l-a învins, și vreau să celebrez lupta lui împotriva acesteia și sufletul lui frumos. Nu există motiv de rușine. Ne va consola faptul că era atât de amuzant, de înțelept, de înțelegător și de tolerant. Așa era fratele meu mai mic. Avea un dar imens și-i vom duce dorul în fiecare zi”, a mărturisit Keith Carradine pentru presa americană.

Cariera remarcabilă la Hollywood

Născut într-o familie de actori legendari, Robert Carradine și-a început cariera în 1972, jucând alături de John Wayne. De-a lungul anilor, el a apărut în producții de succes precum „Mean Streets”, regizat de Martin Scorsese, sau „Coming Home”, film căștigător al premiului Oscar. Totuși, publicul tânăr și-l amintește cel mai bine ca Sam McGuire, tatăl eroinei interpretate de Hilary Duff.

Dincolo de succesul din televiziune, Robert Carradine a lăsat o amprentă importantă în genul western și în comediile anilor ’80. Debutul său a fost susținut de fratele său, David Carradine, care l-a încurajat să participe la audiții. Ultima sa apariție pe ecrane a fost în producția „The Night They Came Home”, lansată chiar în anul 2024.

