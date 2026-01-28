B1 Inregistrari!
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari" (VIDEO)

Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari” (VIDEO)

Ana Maria
28 ian. 2026, 11:06
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: Sancțiunile vor fi foarte mari (VIDEO)
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a evoluat piața energiei electrice după ridicarea plafonării
  2. Cum vor arăta facturile la gaze? Ce se așteaptă după 31 martie
  3. Ce trebuie să facă consumatorii dacă li se modifică prețul unilateral

Cum vor arăta facturile la gaze? Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, a oferit detalii importante în cadrul Știrilor B1 TV despre evoluția prețurilor la gaze naturale după ce schema de plafonare și compensare va înceta la 31 martie. Această schemă, destinată consumatorilor casnici, va expira, iar prețurile vor reflecta în totalitate costurile reale și dinamica pieței.

Cum a evoluat piața energiei electrice după ridicarea plafonării

Inițial, experții anticipau un posibil „șoc financiar”, dat fiind că prețurile nu vor mai fi reglementate, ci se vor stabili liber pe piață. Totuși, președintele ANRE crede că situația va semăna cu evoluția pieței energiei electrice după expirarea plafonării, unde concurența a redus semnificativ prețurile.

Pe 31 martie urmează să expire schema de plafonare și de compensare, inclusiv pe partea de gaze naturale. La energie electrică schema a expirat pe data de 1 iulie 2025 și putem să facem o paralelă între cele două momente.

Dacă la 1 iulie furnizorii de energie veneau cu oferte grupate în jurul valorii de 1,4 lei, 1,5 lei pe kWh, astăzi vedem că în urma schimbării furnizorilor și migrației consumatorilor de la un fornizor la altul, furnizorii au înțeles faptul că piața este una competitivă și că este piața consumatorilor, în momentul de față.

Vedem în comparatorul de prețuri oferte și de sub 1 leu pe kWh. Deci valorile scăzute cu 40% până la 50% față de momentul 1 iulie.”, a explicat George Niculescu.

Aceasta indică faptul că liberalizarea pieței a stimulat competiția, beneficiind, astfel, consumatorii prin prețuri mai mici.

Cum vor arăta facturile la gaze? Ce se așteaptă după 31 martie

Niculescu estimează un trend similar și în sectorul gazelor naturale:

“Estimăm că același lucru se va întâmpla și pe partea de gaze naturale, având în vedere că schema de plafonare expiră, cumva, la finalul sezonului rece, când temperaturile încep să crească și consumul de gaze naturale este unul scăzut. Pe fondul acesta aștept ca furnizorii să vină cu oferte competitive pentru clienți, nu doar pentru retenția clienților, ci și să înceapă un fel de competiție, un fel de luptă pe portofoliile de clienți, bombardându-i pe aceștia cu oferte sub prețul plafonat.

Acum, 0,31 lei pe kWh este prețul plafonat pentru consumatorul casnic cu tot cu TVA, 0,30 lei este cea mai mică ofertă din comparatorul de prețuri. Deci vedem că un furnizor deja a spart pragul acesta psihologic al plafonului instituit prin Ordonanță de Urgență.”, a mai adăugat șeful ANRE.

Ce trebuie să facă consumatorii dacă li se modifică prețul unilateral

Președintele ANRE avertizează ferm asupra modificărilor neautorizate ale prețurilor după încheierea contractelor. Consumatorii care se confruntă cu astfel de situații sunt încurajați să depună imediat o sesizare la ANRE:

În condițiile în care un furnizor, și vreau să fie toată lumea foarte atentă la ce explic acum… în condițiile în care un furnizor, după ce a semnat un contract de furnizare gaze naturale cu un consumator pe o perioadă de 12 luni, modifică prețul unilateral, în momentul acela, vreau să vă spun că sancțiunile aplicate de ANRE vor fi foarte mari și vom verifica lucrul acesta prin mecanismele de monitorizare pe care le avem, în așa fel încât lucrul acesta să nu se repete. Deci oricine primește o ofertă, semnează un contract cu un preț fix, pe o perioadă determinată și ulterior, unilateral, prețul se modifică, imediat sesizare la ANRE, iar sancțiunile vor fi drastice, pentru că nu tolerăm astfel de comportament din partea furnizorilor.”, a mai precizat Niculescu.

Consumatorii sunt încurajați să raporteze orice astfel de practică nelegală pentru a beneficia de protecție.

