Acasa » Politică » PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu

PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu

21 aug. 2025, 12:55
PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
Sursa foto: Andrei Baciu / Facebook

PNL Sector 3 a demarat un demers oficial pentru a verifica legalitatea construirii unui drum în incinta unui complex imobiliar deținut de fratele primarului Robert Negoiță, drum despre care există suspiciuni că a fost realizat cu bani și utilaje publice.

„După ce Robert Negoiță a încercat să arunce aproape 150 de milioane de euro pe parcări supraevaluate – 77.000 de euro bucata – și a fost forțat să anuleze licitația în urma presiunii publice și a opoziției consilierilor PNL, aflăm acum despre o nouă situație scandaloasă: construirea unui drum pe terenul fratelui său, într-un complex imobiliar, cu banii și utilajele Primăriei Sectorului 3”, a declarat liderul PNL Sector 3, Andrei Baciu.

Liberalii susțin că administrația locală trebuie să dea dovadă de transparență, iar orice abatere de la lege trebuie sancționată. „Cetățenii plătesc taxe și impozite pentru dezvoltarea comunității, nu pentru finanțarea proiectelor imobiliare ale familiei Negoiță”, a adăugat Baciu.

În acest sens, liderul PNL Sector a anunțat că a fost adresată, prin consilierul local Cătălin Moldoveanu, o solicitare către Primăria Sectorului 3 pentru a ne transmite valoarea proiectului. ”Practic, vrem să aflăm câți bani plătiți de cetățenii din Sectorul 3 au fost luați și direcționați către proprietatea privată a familiei Negoiță”, a precizat Andrei Baciu.

În lipsa unui răspuns oficial din partea Primăriei, scandalul riscă să escaladeze și să ajungă în atenția organelor de control.

