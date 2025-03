Ponta: Doar SUA ne pot garanta securitatea, nu și statele europene. Trebuie să creștem prezența americană în România (VIDEO)

Victor Ponta, candidat independent la prezidențiale, a declarat joi, pentru B1 TV, că țările europene nu ne pot garanta securitatea, ci singurele care o pot face sunt Statele Unite ale Americii. Ponta a spus că dacă va ajunge președinte, chiar va încerca să-l convingă pe președintele Donald Trump să mărească prezența militarilor americani în țara noastră.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ponta: Doar SUA ne pot garanta securitatea

„Cred că Baza Mihail Kogălniceanu e cea mai importantă garanție a României de securitate.

Vreau să spun ceva ce, sigur, se supără politicienii, dar direct: țările europene nu ne pot garata securitatea acum, când vorbim. Poate peste un an, doi, cinci o să se dezvolte. Poate… Nu știu, nu prea cred în acest proiect, ca să fiu sincer. Dar azi, când vorbim, singura țară care garantează României 100% că nu va fi niciodată atacă de Rusia sunt Statele Unite ale Americii.

De aceea, din punctul meu de vedere, militar România trebuie să-și păstreze cu orice preț Parteneriatul Strategic cu America. Nu că să reducă Baza de la Kogălniceanu, ci să o dezvolte, să merg să-i spun dlui Trump: mr. president, să facem la Kogălniceanu the biggest, the largest, the gratest… că-i plac foarte mult aceste exagerări, termeni pompoși…

Spun că facem și- cu Trump și un teren de golf, nu asta e important, important e că dacă la Kogăliceanu, ca și la Deveselu, prezența americană e în creștere, România e sigură militar și Rusia nu va îndrăzni niciodată să ne atace în vreun fel sau altul”, a explicat Victor Ponta, pentru B1 TV.