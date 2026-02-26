B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură". Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles

Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles

Ana Maria
26 feb. 2026, 17:14
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi, la Bruxelles, că stabilitatea și protecția frontierei estice a Uniunii Europene reprezintă un pilon fundamental pentru siguranța întregului continent. Declarația vine în contextul conflictului din Ucraina și al amenințărilor hibride din regiune.

Șeful Guvernului a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina și cetățenii afectați de război, subliniind că rezistența acestei țări nu apără doar suveranitatea sa, ci și securitatea Europei în ansamblu.

Îmi exprim compasiunea pentru suferințele îndurate de milioane de oameni, pentru viețile pierdute, pentru familiile acestor oameni și pentru familiile afectate de această tragedie. Rezistența Ucrainei este o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe”, a declarat premierul.

Ce vulnerabilități a scos în evidență războiul

Premierul Bolojan a arătat că războiul declanșat de Rusia la granița României a expus slăbiciuni importante și a accentuat necesitatea consolidării apărării frontierelor.

Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură. Reziliența frontierelor noaste înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic”, a adăugat Bolojan.

Aceasta demonstrează că protecția frontierelor nu ține doar de aspectul militar, ci și de crearea unor regiuni dezvoltate și reziliente economic.

Premierul Bolojan, mesaj de la Bruxelles: Cum intenționează România să dezvolte legăturile cu Moldova și Ucraina

Premierul a subliniat importanța unor investiții semnificative în infrastructură, transport, energie și digitalizare, menite să consolideze conexiunile dintre statele Uniunii Europene și țările candidate din est.

Aceste proiecte au rolul de a conecta nordul cu sudul Europei și de a apropia România de Republica Moldova și Ucraina, sprijinind integrarea lor europeană.

Guvernul României urmează această direcție. Sprijinim regiunile de la frontiera estică, care au nevoie de investiții consistente”, a mai spus premierul.

Amintim că prim-ministrul Ilie Bolojan se află acum în deplasare la Bruxelles, unde are întrevederi cu oficiali europeni și participă la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

