Control pe neanunțate în diaspora! Premierul Ilie Bolojan a surprins angajații și vizitatorii Consulatului României din Bruxelles cu o vizită neanunțată, scopul fiind verificarea directă a modului în care românii sunt tratați la ghișeele consulare.

Potrivit , premierul a mers acolo pentru a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetățenilor din Belgia și modul în care sunt tratați oamenii de către funcționarii consulari.

Control pe neanunțate în diaspora! Ce observații a făcut premierul în timpul vizitei

Surse guvernamentale precizează că Ilie Bolojan a monitorizat personal:

timpii de așteptare la ghișee,

comunicarea funcționarilor cu cetățenii,

procedurile pentru documente de identitate și servicii de stare civilă.

În timpul vizitei, premierul a stat de vorbă atât cu angajații consulatului, cât și cu românii aflați la coadă, pentru a înțelege problemele și dificultățile cu care se confruntă cetățenii.

Demersul vine după ce românii din diaspora au semnalat frecvent dificultăți precum aglomerația, programările complicate și întârzierile în soluționarea cererilor.

Ce alte întâlniri are premierul la Bruxelles

Vizita la consulat s-a desfășurat în marja deplasărilor oficiale ale premierului, care include întâlniri cu oficiali europeni, printre care:

Președinta Comisiei Europene, , pentru discuții privind PNRR și prioritățile României în viitorul buget european.

Vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu și comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis, pe teme legate de coeziune economică și situația fiscal-bugetară.

Au fost abordate și aspecte din domeniul politicilor sociale. În acest sens, au fost explorate oportunități pentru atragerea de fonduri din Fondul Social European Plus (FSE+).

De asemenea, premierul a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.

De asemenea, Bolojan a discutat cu europarlamentari români la Reprezentanța Permanentă a României la UE, pentru coordonarea pozițiilor privind fondurile europene și dosarele economice sensibile.

În cadrul vizitei la Bruxelles, Ilie Bolojan participă și la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene, unde va fi lansat mecanismul de investiții EastInvest, destinat sprijinirii regiunilor de graniță ale UE.