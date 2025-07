Președintele amână nominalizarea șefilor de servicii secrete. Nicușor Dan vrea o discuție prealabilă cu partidele

Președintele a declarat că va lua o decizie cu privire la nominalizarea șefilor de servicii secrete după o discuție cu reprezentanții partidelor. El a precizat că aceste discuții vor fi programate în următoarele săptămâni

Nicușor Dan a fost întrebat când va nominaliza viitorii șefi ai serviciilor de informații, și SIE. Conform reglementărilor în vigoare, șeful statului face nominalizările, în acord cu liderii de partide, iar propunerile sunt votate în Parlament.

Preşedintele a afirmat, răspunzând unei întrebări venite din partea jurnaliștilor, că în următoarele săptămâni va nominaliza șefii SRI şi . Acest lucru se va întâmpla după o consultare prealabilă cu partidele.

„După o discuţie cu partidele, în următoarele săptămâni”, a declarat laconic preşedintele României.

Președintele amână nominalizarea

Nu este prima oară când președintele este chestionat pe subiectul nominalizării viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Într-o altă conferință de presă, pe 14 iulie, Nicușor Dan spunea, în legătură cu numirea directorului SRI, că nu îşi doreşte să facă jocuri politice pe acest subiect. El preciza că dorește să propună oameni pe care Parlamentul să îi accepte și să-i voteze.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, spunea Nicuşor Dan.

La acel moment, șeful statului mai spunea că a vorbit despre nominalizarea viitorilor șefi de servicii secrete cu reprezentanții partidelor, înainte de negocierile pentru formarea guvernului.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

De când este vacant postul de director SRI

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023. S-a întâmplat după demisia lui Eduard Hellvig, numit în funcție de precedentul șef al statului, Klaus Iohannis.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase (PSD), e contestat public în contextul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Acestuia i se reproșează că nu a gestionat eficient atacurile hibride la adresa scrutinului electoral din România. Mai mult, în spațiul public au apărut dezvăluiri despre faptul că șeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, chiar pe 8 decembrie. În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral.

În replică, şeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), a declarat că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost „o misiune externă”.