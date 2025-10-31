Consiliul Local al s-a reunit astăzi într-o ședință extraordinară. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și modificarea clauzelor din contractul de prestare a serviciilor de salubrizare. Compania ROMPREST, contractată de Primăria Sectorului 1 al Capitalei, contestă inițiativă, în contectul în care, în urmă cu doar trei luni, a fost adoptată o hotărâre similară.

Cum a descris avocatul Iancu Toader inițiativa luată de Primăria Sectorului 1 al Capitalei

Avocatul Iancu Toader apreciază că modificările clauzelor din contractul cu ROMPREST sunt nejustificate și, în opinia sa, trădează „rea-credință” din partea administrației Sectorului 1. El s-a referit la modificările contractuale pe care și le dorește Consiliul Local ca la o încercare „mascată” de a revoca un act administrativ devenit irevocabil.

Potrivit lui Iancu Toader, o hotărâte similare, la baza căreia se aflau aceleași fundamente, a fost votată în urmă cu doar trei luni. Aceasta din urmă a produs deja efecte juridice, odată ce firma contractată și-a început activitatea.

„Modificarea acestor clauze contractuale creează premisele blocării activității operatorului ROMPREST SERVICE SA, se încearcă – de fapt – o revenire la niște tarife care nu sunt reglementate contractual și sunt și contrare prevederilor legale.

În al doilea rând, s-ar motiva această pretinsă necesitate prin faptul că ar exista o urgență, urgență constatată în raportul de specialitate cu două zile înainte de această nouă hotărâre prin care încearcă să se modifice drepturile operatorului de către Consiliul Local, în condițiile în care, cu 3 luni în urmă, au votat pentru acest indice de ajustare cu prețurile pe canal, apă și salubritate, adică pe ramura de activitate a operatorului”, a declarat avocatul, pentru Gândul.

Care ar putea fi riscurile adoptării unei noi hotărâri, potrivit avocatului Iancu Toader

Avocatul Iancu Toader este de părere că situația tensionată dintre Primăria Sectorului 1 și ROMPREST ar putea duce la criză a deșeurilor, situație similară celei din timpul mandatului lui .

„Dânșii încalcă prevederile Legii 101/2016, ordinul ANRCS privind ajustarea, în contextul în care această hotărâre și-a produs deja efectele, iar ea reprezintă titlu executoriu pentru emiterea facturilor fiscale. Este un amalgam de contradicții, de natură juridică și tehnică și există riscul de a crea un blocaj. Să nu ajungem, Doamne-ferește, în situația anterioare, în timpul lui Clotilde Armand.

Se încearcă să se ajungă la o situație de subdimensionare a posibilităților reale de a avea un serviciu de salubritate la standarde de legalitate și de cantitate. Operatorul, în mod obiectiv, ar putea să nu mai facă față acestei activități, din cauză că aceste resurse financiare pe care încearcă autoritatea să le justifice prin a proteja cheltuielile administrației nu sunt reale, nu sunt fundamentate”, a avertizat Iancu Toader.

Cum crede Iancu Toader că ar putea interpreta cetățenii adoptarea unei noi hotărâri

Iancu Toader insistă asupra riscului care planează asupra Sectorului 1, acela a unei noi crize sanitare. De asemenea, avocatul susține că adoptarea unei noi hotărâri, la doar trei luni de la cea precedentă, ar putea fi interpretată de cetățeni drept o „inconsecvența a administrației”.

„Riscăm o criză sanitară. Administrația Sectorului 1 a pierdut toate litigiile cu operatorul de salubritate și, în momentul de față, refuză să respecte hotărâri judecătorești definitive executorii prin care datorează operatorului delegat aproximativ 203 milioane lei. Sumele curg, pentru că administrația Sectorului 1 refuză să respecte hotărârile judecătorești definitive”, a încheiat Iancu Toader, potrivit Gândul.