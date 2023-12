Primarul Ciprian Ciucu, la deschiderea noului an școlar: Sectorul 6 a avut cele mai bune rezultate la învățătură din București. E un lucru care ne obligă, prin urmare construim școli noi chiar în acest moment

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Școala Sfântul Andrei. Cu această ocazie, el a vorbit despre rezultatele la învățătură din Sectorul 6 și despre pe care le-a făcut primăria și pe care le are în derulare. Totodată, acesta i-a felicitat pe elevi, profesori și părinți și le-a urat succes în noul an școlar.

Ciprian Ciucu, despre investițiile în școlile din Sectorul 6

„Suntem mulți care avem emoții azi, aici. Sunt unul dintre cei care are emoții. Mă bucur foarte mult să fim împreună azi, la deschiderea anului școlar. Vreau să vă spun că Școala Sf. Andrei e una dintre primele școli din Sectorul 6, top 3. Adică părinții care au copii aici pot ști cu siguranță că copii lor sunt pe mâini bune.

Sectorul 6 a avut cele mai bune rezultate la învățământ din București, suntem în primii 10 pe țară. Evident, acesta este în special meritul profesorilor, și al elevilor, și al părinților. Pe noi, administrație locală, acest rezultat excelent la învățătură în Sectorul 6 nu poate decât să ne oblige și tocmai de aceea am prioritizat educația și avem investiții în școli nu mai puțin de 400 de milioane de lei. Deci construim școli noi în acest moment, un exemplu fiind chiar aici, la Sf Andrei, unde avem o clădire nouă, așa încât să nu se mai învețe în trei schimburi.

Trebuie să aveți încredere că copiii dvs sunt în siguranță, am montat camere de luat vederi la toate școlile, și în interiori și în exterior.

Veți beneficia și anul acesta de programul „Școala de după școală”, inclusiv Școala Sf Andrei beneficiază de acest program. 26 de unități de învățământ din Sectorul 6 beneficiază și vom continua investițiile în educație inclusiv la Sf Andrei, să reabilităm sala de sport”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a ținut apoi să felicite încă o dată profesorii pentru rezultatele excelente și le-a urat succes elevilor.

Înregistrarea cu deschiderea anului școlar la Școala Sf Andrei poate fi urmărită