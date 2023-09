Ciprian Ciucu, la deschiderea anului școlar: Avem 400 de milioane de lei investiți în acest an în educație în Sectorul 6. Suntem cu motoarele turate la maxim (VIDEO)

Primăria Sectorului 6 a investit circa 400 de milioane de lei în educație în acest an, a declarat primarul Ciprian Ciucu, luni, la Școala Sf. Andrei, într-un scurt interviu pentru reporterul B1 TV Cornel Chitucea cu ocazia deschiderii noului an școlar.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Suntem cu motoarele turate la maxim

Întrebat despre investițiile din Sectorul 6, edilul a spus: „Pe tot parcursul anului, dar cu precădere am muncit foarte mult în vacanță. Avem undeva la 400 de milioane de lei pe care i-am investit în acest an în educație, adică construim școli de la zero, grădinițe. Deja trei dintre ele sunt finalizate, una dintre ele chiar aici, la Școala Sfântul Andrei din Drumul Taberei. Este o comunitate foarte mare, sunt 1.800 de copii aici și văd că sunt fericiți”.

„Ce pot să spun e că anul acesta Sectorul 6 a luat locul I pe București la Evaluarea Națională și a fost în primele 10 pe țară. Când vezi efortul pe care îl fac cadrele didactice, copiii și părinții și au asemenea rezultate, pe noi decât ne obligă, ne obligă să investim și mai mult în educație, să le punem la dispoziție tot ce au nevoie”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„De exemplu, în Sectorul 6 se beneficiază de programul „Școala după școală”, deci avem cele mai multe unități de învățământ, acolo unde nu avem șantiere, acest program funcțional. În Sectorul 6 am crescut siguranța, pentru că avem mari probleme în toată țara cu siguranța, și am montat primele 600 de camere din cele 3.000 pe care le montăm în Sectorul 6, camere de supraveghere, le-am montat lângă școli, în proximitatea școlilor, în curțile școlilor și în interiorul unităților de învățământ. Investim și în această direcție”, a continuat oficialul.

„Vedeți, terenurile de sport, deschise comunității, deja cele mai multe sunt realizate. Pot să vă mai zic că am atras din PNRR nu mai puțin de 82 de milioane de lei ca să înlocuim tot mobilierul școlar din toate unitățile de învățământ și tot ce înseamnă laboratoare de informatică, echipamente IT, table interactive. Pot să zic că suntem cumva cu motoarele la maxim”, a mai spus primarul Sectorului 6.