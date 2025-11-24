Primarul din Livezile, reținut pentru agresiune sexuală. Traian Simionca, edilul PSD al comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut de polițiști, după ce în spațiul public au apărut imagini care ar arăta că acesta ar fi agresat sexual o angajată. Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, ancheta vizează infracțiuni de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol.

De ce a fost reținut primarul din Livezile

O înregistrare video, care ar fi fost postată chiar pe contul său de socializare, pare să surprindă momente în care edilul ar încerca să dezbrace o femeie în biroul din primărie.

„În continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție.”, se precizează în comunicatul transmis de poliție, potrivit .

au ridicat telefoane mobile și dispozitive de stocare, iar Simionca a fost reținut pentru 24 de ore.

Cum a reacționat PSD după scandal

PSD a anunțat suspendarea lui Traian Simionca din partid, după ce acesta a fost reținut.

„Codul de Etică şi Conduită al PSD prevede că persoanele pentru care „s-a început urmărirea penală sau au fost trimise în judecată”, ori se află în arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD pentru ocuparea unei funcţii politice sau administrative. În aceste condiții, până la finalizarea anchetei/dosarului penal/eventualei acțiuni în instanță, domnului Traian Simionca i se aplică aceste prevederi, prin urmare este suspendat din calitatea de membru.”, a transmis PSD.

Sunt imaginile cu primarul din Livezile reale sau trucate?

Scandalul a izbucnit la începutul lunii, când fotografiile au circulat intens pe rețelele sociale. Edilul a spus că nu știe cum au ajuns publice și că nu ar fi încercat să-și forțeze angajata să întrețină relații sexuale.

„Cineva a filmat ceva, că se vede că e filmare sau cu inteligenţa artificială… ceva, dar nu pot să vă spun mai mult. Am vorbit cu un avocat, se lucrează să vedem cine şi cum. Acele poze trucate, că se pare că a fost făcut un video. Dacă vă uitați atent și de acolo au ajuns să se schimbe totul și prin inteligența asta artificială e posibil orice.”, a declarat Simionca, sugerând că imaginile ar fi fost modificate.

După incident, atât primarul, cât și femeia implicată în scandal au intrat în concediu. Funcționarii primăriei spun că situația a afectat instituția:

„Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proastă, n-a mai contat ce am făcut bun sau rău. Lăsăm autorităţile să îşi facă treaba, să vedem care este adevărul. Ce pot să vă spun este că suntem profund afectaţi. Colega noastră este, în momentul de faţă, în concediu medical şi, sincer, sunt îngrijorată privind starea ei psihică transmis secretara primăriei.”, a transmis secretara din primărie.

Ce urmează în anchetă

Poliția subliniază că, până la o decizie finală, primarul beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului.