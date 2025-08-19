Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)

Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a prezentat rezultatul negocierilor de luni dintre primari și Guvern pe tema investițiilor locale prin programul „Anghel Saligny”, punctând că Bucureștiul nu va fi afectat.

„Au fost câte 3 primari din partea fiecărui partid din coaliție, inclusiv USR, toată lumea a participat la această adunare, o discuție foarte bună cu dl premier și miniștrii de resort.

S-a agreat ca aceste proiecte care sunt într-o fază matură să meargă mai departe și cele care nu sunt într-o fază matură și au un grad de execuție de sub 30% să fie reanalizate foarte rapid și, printr-un Memorandum în Guvernul României, (…) vor intra înapoi în stadiul de implementare. Unde nu pot termina la timp, primarii vor putea utiliza credite, fonduri ale instituției.

Pe ”Anghel Saligny” nu avem la nivelul Primăriei Capitalei, dar pe PNRR avem câteva proiecte care nu sunt afectate. 22 de troleibuze – pentru că avem contractul semnat, ele vor fi livrate până la termenul limită, finalul verii viitoare, și 7 microbuze în partea de mobilitate pe București-Ilfov, care nu sunt afectate.

Unde suntem afectați de această măsură sunt clădirile cu risc seismic, 9 șantiere sunt în PNRR, dar avem alternativă. Am discutat cu Ministerul Dezvoltării, când le excludem din PNRR, în funcție de stadiul de implementare, le mutăm pe Programul Național de Reabilitare,

La ”Saligny” nu avem, că în București nu vorbim de (investiții în) apă și canal. (…) Cele două mari axe, termoficarea și transportul, sunt pe finanțare europeană”, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru B1 TV.