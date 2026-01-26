B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 19:29
Sursa foto simbol: InfoTimisoara / Pixabay
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, cere Consiliului Local 100.000 lei pentru a fi oferite flori și mărțișoare doamnelor şi domnişoarelor din oraş, de 1 și 8 martie, în cadrul evenimentului „Zilele Primăverii”.

Primarul Slatinei cere bani pentru flori și mărțișoare

Primarul a iniţiat un proiect de hotărâre, aflat pe agenda şedinţei de consiliu local de la finalul lunii ianuarie, pentru oferirea a 3.000 de mărţişoare şi a tot atâtea flori.

Din cele 100.000 de lei, 35.000 ar urma să fie folosite pentru mărţişoare şi aproximativ 45.000 de lei pentru flori în ghivece. De asemenea, sunt prevăzute sume şi pentru servicii foto-video sau pentru cheltuieli neprevăzute, scrie Agerpres.

În proiectul de hotărâre se arată că „impactul economic este redus”.

Cum e justificată cheltuiala

„În Municipiul Slatina a fost organizat şi în anul precedent un eveniment dedicat lunii martie, având ca scop celebrarea tradiţiei Mărţişorului şi a Zilei Internaţionale a Femeii, prin acţiuni simbolice adresate doamnelor şi domnişoarelor.

Având în vedere impactul pozitiv al acestei iniţiative asupra comunităţii locale şi aprecierea manifestată de cetăţeni, se impune continuarea şi consolidarea acestui demers, prin organizarea şi implementarea evenimentului „Zilele primăverii” într-un cadru unitar, cu caracter repetitiv, astfel încât acesta să devină o tradiţie anuală a Municipiului Slatina, organizată sub coordonarea administraţiei publice locale”, se arată în proiectul de hotărâre.

