Oana Țoiu, după ce Nicușor Dan a lipsit de la Davos: Președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional. Anul acesta o să găzduim Summitul B9 (VIDEO)

Oana Țoiu, după ce Nicușor Dan a lipsit de la Davos: Președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional. Anul acesta o să găzduim Summitul B9 (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 20:32
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Oana Țoiu, despre politica externă a lui Nicușor Dan
  2. Țoiu: Funcționarea coaliției, importantă și din perspectiva politicii externe

Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a afirmat că Nicușor Dan „e cât se poate de prezent în cadrul internațional”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care președintele tocmai a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Oana Țoiu, despre politica externă a lui Nicușor Dan

„În primul rând, președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional. Probabil că dacă cineva ar face o analiză neutră a numărului de deplasări, prezență în ședințele de lucru, în formatele în care se iau decizii, fie că vorbim de Consiliu sau de NATO, față de numărul de zile de mandat, e destul de clar că președintele e o prezență activă în politică externă.

Asta se resimte și în rezultatele pentru România. De altfel, și anul acesta o să găzduim Summitul B9 la București și e un lucru important nu doar pentru focusul pe securitatea pe regiune, dar și pentru nivelul de influență pe care România îl are și-l crește în regiune. De altfel, formatul B9 a împlinit anul trecut 10 ani și a fost inițiat la București, deci e important”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu: Funcționarea coaliției, importantă și din perspectiva politicii externe

Aceasta a afirmat apoi că inclusiv din perspectiva politicii externe e important ca în coaliția de guvernare să nu fie mereu certuri.

„Cel mai puternic lucru în politica externă acum e orientarea foarte clară proeuropeană, faptul că parteneriatul strategic cu SUA e o prioritate de netăgăduit și apartenența noastră la NATO, precum și buna relație de vecinătate cu celelalte țări din regiune. Toate aceste lucruri depind de funcționarea în viitor a acestei coaliții. (…) Votul pentru Nicușor Dan e un vot față de o direcție a politicii externe pe care oamenii o vor de la România”, a mai punctat ministra Oana Țoiu.

