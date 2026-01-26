Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a afirmat că Nicușor Dan „e cât se poate de prezent în cadrul internațional”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care președintele tocmai de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Oana Țoiu, despre politica externă a lui Nicușor Dan

„În primul rând, președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional. Probabil că dacă cineva ar face o analiză neutră a numărului de deplasări, prezență în ședințele de lucru, în formatele în care se iau decizii, fie că vorbim de Consiliu sau de NATO, față de numărul de zile de mandat, e destul de clar că președintele e o prezență activă în politică externă.

Asta se resimte și în rezultatele pentru România. De altfel, și anul acesta o să găzduim Summitul B9 la București și e un lucru important nu doar pentru focusul pe securitatea pe regiune, dar și pentru nivelul de influență pe care România îl are și-l crește în regiune. De altfel, formatul B9 a împlinit anul trecut 10 ani și a fost inițiat la București, deci e important”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu: Funcționarea coaliției, importantă și din perspectiva politicii externe

Aceasta a afirmat apoi că inclusiv din perspectiva politicii externe e important ca în coaliția de guvernare să nu fie mereu certuri.

„Cel mai puternic lucru în politica externă acum e orientarea foarte clară proeuropeană, faptul că parteneriatul strategic cu SUA e o prioritate de netăgăduit și apartenența noastră la NATO, precum și buna relație de vecinătate cu celelalte țări din regiune. Toate aceste lucruri depind de funcționarea în viitor a acestei coaliții. (…) Votul pentru Nicușor Dan e un vot față de o direcție a politicii externe pe care oamenii o vor de la România”, a mai punctat ministra Oana Țoiu.