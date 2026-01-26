Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat că dorește să ofere stimulente angajaților din MApN aflați în pragul pensionării, pentru a-i convinge să rămână în sistem. El a precizat că Ministerul Apărării ar putea susține atât plata pensiilor, cât și salariilor dacă cei 3.700 de angajați care pot ieși la pensie aleg să plece din sistem.

Ce propune Miruță pentru angajații aflați în pragul pensionării

„Eu vă spun ce e în documentele . Din peste 3.700 de angajați care puteau să se pensioneze, 75% au decis să nu o facă. Suntem preocupați să aranjăm piesele și să îi stimulăm să rămână în sistem. Eu cred că se bagă spaima legat de pensionare. Cât timp din 2017 guvernele au decuplat creșterea soldei de creșterea pensiei. Preocuparea este să dea un sens acestor modificări legislative. Este o preocupare ca ceea ce ține de MAI si MApN să fie tras într-o zonă de dezinformare. De la MApN nu se plătesc numai salarii, ci și pensii. Dacă cei 3.700 de oameni ies la pensie, se vor plăti și pensiile, și salariile celor care sunt angajați în loc. Dacă noi vom reuși să-i stimulăm financiar pe oameni și să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar din cele 2, pentru că nu vom plăti și pensii, și salariile celor care vor veni în locul acestora”, a afirmat Radu Miruță.

Ce negocieri au loc la Ministerul Afacerilor Interne

Bogdan Despescu, reprezentant al MAI, a declarat că există un dialog deschis cu sindicatele din Poliție și Jandarmerie pentru a gestiona situația angajaților care se află în prag de pensionare.

„La MAI sunt 15.000 de colegi care îndeplinesc condițiile. Se pleacă de la principiul ca cei care îndeplinesc astăzi condițiile să nu fie afectați. Suntem în dialog continuu cu reprezentanții organizațiilor sindicale”, a spus Despescu, potrivit .

Cum va afecta creșterea vârstei de pensionare sistemul de apărare și ordine publică

Guvernul României intenționează să majoreze vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și jandarmi. Această decizie a stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, fiind estimate circa 25.000 de pensionări în sistem. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de reformă a sistemului de pensii și resurse umane în cadrul structurilor MAI și MApN.