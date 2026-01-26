Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că a constituit un grup de lucru care să analizeze oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală pentru minori. Inițiativa a venit în contextul crimei de la Cenei.

Radu Marinescu anunță un grup de lucru

a anunţat luni că, așteaptă propuneri concrete din partea membrilor acestui grup de lucru în vederea actualizării prevederilor din . Radu Marinescu a făcut acest anunț după ce un număr foarte mare de cetățeni au semnat o petiție prin care cer reducerea vârstei de răspundere penală la 10 ani.

Petiția a fost lansată după ce trei minori, între care unul de 13 ani, l-au ucis pe un al patrulea, la Cenei, o localitate din județul Timiș. După comiterea omorului, autorii au incendiat și l-au îngropat. Ei au fost reținuți de autorități. În cazul băiatului de 13 ani nu vor exista consecințe penale deoarece legea nu prevede așa ceva.

„Este o crimă şocantă, este o crimă care a oripilat opinia publică şi, pe bună dreptate, este una dintre acele situaţii care ne obligă să analizăm cu foarte multă rigoare şi cu promptitudine, inclusiv aptitudinea actualei legislaţii de a răspunde necesităţii de combatere fermă a unor astfel de situaţii. Există o discuţie care se poartă în mediul de concepţie juridică de mai mult timp cu privire la oportunitatea de a se reduce vârsta la care minorii să răspundă penal”, a declarat Marinescu la Digi24.

Dezbaterea există și la nivel european

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a mai spus că dezbaterea cu privire la reducerea vârstei de răspundere penală pentru minori nu este nouă. Discuții pe acest subiect se poartă la nivel național, dar și la nivel european. În acest context, s-a decis constituirea unui grup de lucru. Această structură are sarcina să vină cu propuneri concrete și să se pronunțe cu privire la oportunitatea introducerii unei măsuri de acest fel,

„Este o chestiune care a fost analizată atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. La nivelul Ministerului Justiţiei, în urma acestei situaţii şi în urma altora care s-au mai petrecut în trecut, am decis acum să constituim un grup de lucru pluridisciplinar, un grup de lucru care, în mod eficient şi cât mai prompt, să vină cu propuneri concrete, inclusiv asupra oportunităţii reducerii vârstei de răspundere penală. (…) Am decis ca acest grup de lucru să lucreze săptămânal”, a mai spus ministrul.

El a adăugat că există mai multe variante de lucru luate în considerare când se vorbește desprereducerea vârstei de la care un minor poate răspunde penal. Marinescu a spus că acest grup de lucru va trebui să analizeze toate variantele și să integreze inclusiv puncte de vedere din partea procurorilor, a CSM, a magistraților, a ANP, dar și a asociațiilor de medici și a societății civile.

„În momentul de faţă se analizează mai multe ipoteze: de scădere sub 14 ani a vârstei ca răspundere obiectivă, de răspundere exclusiv în temeiul unei stabilirii pe baza ştiinţifice a discernământului sau de stabilire a unei vârste, dar cu posibilitatea ca şi sub această vârstă să se poată stabili răspunderea atunci când expertiza discernământului o confirmă. Deci, avem mai multe ipoteze de lucru, intenţionăm să angrenăm în acest demers atât reprezentanţii parchetelor, cât şi cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai asociaţiilor medicilor şi (…) ai ANP. Intenţionăm să solicităm puncte de vedere ale ONG-urilor, ale UNBR-ului”, a afirmat Marinescu.

Crima la care face referire Radu Marinescu

Doi adolescenți de 15 ani au fost arestaţi preventiv vineri, după ce, împreună cu un minor de 13 ani, ar fi ucis, incendiat şi îngropat un alt băiat de 15 ani. Ei sunt acuzaţi de procurori de omor calificat, respectiv profanare de cadavre.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, crima de la Cenei s-a produs pe 19 ianuarie, în jurul orei 21:30. Unul dintre adolescenții de 15 ani, împreună cu cel în vârstă de 13 ani ar fi comis crima după ce au pregătit-o aproximativ o lună. Ei l-au ucis pe adolescent lovindu-l, în mod repetat, cu o toporişcă şi cu un cuţit.

„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, arată procurorii.