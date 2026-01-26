B1 Inregistrari!
Oana Țoiu, noi informații despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump. Ce spune despre tensiunile SUA – UE (VIDEO)

Oana Țoiu, noi informații despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump. Ce spune despre tensiunile SUA – UE (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 21:00
Oana Țoiu, noi informații despre întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. Ce spune despre tensiunile SUA - UE (VIDEO)
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Țoiu, despre întâlnirea Dan – Trump
  2. Ce spune Țoiu despre tensiunile SUA – UE

Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a dat asigurări că întâlnirea dintre președinții Nicușor Dan și Donald Trump rămâne o prioritate, în ciuda relației ceva mai tensionate care există în acest moment între SUA și UE.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Țoiu, despre întâlnirea Dan – Trump

Întrebată dacă mai e o prioritate pentru România întâlnirea Dan – Trump, ministra a răspuns: „SUA e cel mai puternic și important partener strategic pe care-l avem, da!”.

„SUA e cel mai important partener strategic pe care-l avem, sigur că e o prioritate ca președinții noștri să se întâlnească și să continue agenda bilaterală. Avem această claritate de ambele părți că e importantă și o componentă economică a acestei agende. Președintele a anunțat anul trecut planurile pe care le are”, a mai precizat Oana Țoiu.

Ce spune Țoiu despre tensiunile SUA – UE

Totuși, ministra a admis că acest moment dintre UE și SUA „nu e un moment deloc simplu”.

„Cred că e foarte important să ne uităm la acest parteneriat și ce-l face puternic. Avem împreună peste 1,5 trilioane schimburi comerciale, peste 4 trilioane investiții. S-a văzut și în bursele internaționale imediat ce efecte a avut potențialul ca această relație să fie mai tensionată, cum s-au văzut efectele pozitive ale declarațiilor care au clarificat că nu va fi nicio intervenție militară în Groenlanda și nici creșterea de tarife”, a mai declarat Oana Țoiu.

