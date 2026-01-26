Coaliția de guvernare s-a reunit într-o ședință, luni, la Palatul Victoria. Pe agenda discuțiilor se află noul proiect cu , dar și propunerile pentru relansarea economică.

Politicienii paridelor aflate la guvernare s-au întâlnit la . Ei urmează să dicute pachetul de reglementări, propus de Ilie Bolojan, care vizează administrația. Premierul dorește să-și asume responsabilitatea în Parlament, lucru cu care PSD nu este de acord. Noua lege propune, pe lângă concedieri colective, obsesia lui Bolojan, și măsuri de represiune împotriva celor care nu-și pot plăti datoriile către bugetele locale.

În cadrul ședinței urmează să fie discutate și p , dorite de PSD.

Ilie Bolojan dorește ca aceste reglementări să treacă prin asumarea răspunderii în Parlament, înainte de 1 februarie. Or, mai mulți reprezentanți social-democrați și-au exprimat dezacordul cu acest lucru. În opinia lor, legea trebuie să urmeze procedurile democratice parlamentare.

„Procedura de angajare a răspunderii este o procedură care durează mai multe zile. Atunci când am spus că în prima parte a lunii februarie, am luat în calcul angajarea răspunderii înainte de data de 1 februarie şi derularea procedurii, închiderea procedurii în prima parte a lunii februarie. Deci, ţinta este să angajăm răspunderea Guvernului înainte de data de 1 februarie”, spunea Bolojan la Radio România Actualități.

Relansarea economică condiția PSD

În acest context, premierul a menționat că în acord cu coaliția de guvernare va propune câteva măsuri de relansare economică, cerute de PSD. Social democrați au condiționat susținerea pentru noul pachet de austeritate, de aceste prevederi privind relansarea economică. Momentan nu se știe despre ce este vorba, concret.

PSD propune măsuri privitoare la creditul fiscal, garanții oferite de stat, anumite facilități pentru investiții în industrii precum cea chimică, farmaceutică sau alimentară. De asemenea cer majorarea veniturilor pensionarilor.

Ședința vine după o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan venite dinspre PSD. În ultimele zile, mai mulți lideri social-democrați au pus la îndoială rezultatele în privința scăderii deficitului, cu care se laudă propaganda guvernamentală. În opinia acestora, măsurile de austeritate nu au dat rezultatele dorite, iar deficitul a fost redus doar prin artificii de calcul.

Ședință tensionată în coaliția de guvernare

Se așteaptă ca în ședința de luni, discuțiile să atingă un ton foarte ridicat. Tensiunile din coaliția de guvernare au fost sesizate de toată lumea, inclusiv de preșdintele . Într-o declarație, în marja evenimentelor dedicate Zilei Unirii, șeful statului a afirmat că relațiile în coaliție sunt mai încordate decât la învestirea guvernului.

Înainte de ședința cu colegii de guvernare, premierul s-a întâlnit cu președintele la Palatul Cotroceni. Subiectele de discuție au fost legate de legea bugtului, dar și despre tensiunile dintre formațiunile aflate la guvernare.

Doi dintre reprezentanții PSD l-au acuzat pe Ilie Bolojan de eșecul guvernări și de răspândirea unor jumătăți de adevăr propagandistice. Astfel, deputatul Mihai Fifor i-a trasmis că ar trebui să părăsească funcția. El a arătat că 76% dintre români cred, conform sondajelor, că premierul duce România într-o direcție greșită.

Într-o altă luare de poziție, fostul ministru al Muncii Marius Budăi l-a acuzat că-și susține declarațiile referitoare la necesitatea introducerii unor taxe și impozite mai mari folosind jumătăți de adevăr. Ilie Bolojan compară taxele și impozitele pe care le plătesc românii cu cele plătite în alte state europene, pe de-o pare. Pe de altă parte ascunde faptul că, spre deosebire de cetățenii țărilor la care se referă, românii au cele mai mici venituri.