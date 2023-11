Primul taximetrist care l-a ajutat pe Cătălin Cherecheș să fugă: „Era foarte speriat, era panicat. Mi-a scris pe parbriz «Satu Mare»” / Filmul ieșirii din țară

Cătălin Cherecheș, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, s-a sustras deocamdată de la executarea pedepsei, iar în spațiul public apar noi detalii despre modul în care .

Vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, edilul a făcut un live pe Facebook, iar apoi a schimbat două mașini ca să scape de eventualii urmăritori și, deși era sub control judiciar la acel moment, ar fi trecut frontiera , potrivit .

Polițistul de la frontieră care a făcut comparația între cartea de identitate primită și persoana pe care o avea în fața ochilor este acum cercetat disciplinar. În plus, șefii Poliției de Frontieră și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș .

Ce spune primul taximetrist despre fuga lui Cătălin Cherecheș

După live-ul de la 3 dimineața în care invoca presupuse nedreptăți din dosar, Cătălin Cherecheș a plecat spre casă cu mașina secretarei, dar la volan era un taximetrist pe care îl cunoștea. El a rămas acasă câteva minute, timp în care secretara s-a întors în primărie, iar șoferul a fost trimis la o altă adresă.

„Am fost sus, m-a chemat sus în Primărie. M-a chemat sus, acolo au loc nişte chestii, pe care le-am povestit la poliţie. Şi de acolo m-a trimis la o locaţie ca să aştept. Am crezut că aştept pe cineva”, spune Alexandru, primul taximetrist.

Primarul din Baia Mare credea că este filat de poliție și încerca să scape de eventualii urmăritori, spun surse din anchetă.

După ce l-a trimis pe șofer să aștepte pe altă stradă, Cătălin Cherecheș a venit la pas, strecurându-se prin spatele vilelor pe care le are în Baia Mare.

„Era foarte speriat, era panicat. A venit în fugă s-a urcat sus, după care mi-a făcut semn să mă duc şi mi-a scris pe parbriz «Satu Mare». Avea o gentuţă gen borsetă, o geacă şi un hanorac şi avea gluga în cap că ploua afară”, a adăugat Alexandru, potrivit .

Odată ajuns în Satu Mare, Cherecheș s-a suit într-un taxi luat la întâmplare și a pornit spre vama Petea. Pentru a-i deruta pe eventualii urmăritori, primarul l-a trimis pe primul șofer tot în Ungaria.

„Mi-a dat nişte bani să îi dau cuiva. Am ajuns acolo. Şi omul mi-a dat nişte bani şi mi-a zis ţine banii ăştia ca să îi la drum pentru că trebuie să mă întorc să duc o pereche de ochelari în Ungaria. Din ţară am ieşit ca să duc ochelarii respectivi, dar nu l-am văzut pe teritoriul Ungariei. Nici nu am trecut vama. Acolo m-am întâlnit cu altcineva”, a mai spus Alexandru, primul taximetrist.

Conform Poliției de Frontieră, Cătălin Cherecheș ar fi ieșit din țară la ora 7:49, prin vama Petea.