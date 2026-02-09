Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, a declarat luni, pentru B1 TV, că el și colegii săi social-democrați propun ca bucureștenii să nu mai plătească pentru apa caldă și căldură dacă nu beneficiază de ele. O ședință extraordinară de Consiliu General pentru trecerea acestui proiect a fost convocată pentru 24 februarie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Propunerea lui Băluță: Nu primești apă caldă / căldură, nu plătești!

„Deja am făcut lucruri, pentru că am reușit la 3 lei, neacceptând niciun fel de majorare într-un context economic extrem de dificil pentru bucureșteni – a crescut TVA, avem inflație 10%, impozitele pe mediul antreprenorial crescute, economia e în pragul recesiunii.

Mai mult decât aceste probleme financiare, cred că la 35 de ani de la Revoluție avem o provocare extrem de interesantă, anume aceea de a face în sfârșit dreptate pentru bucureșteni. E anormal să plătim servicii de proastă calitate. Autoritățile s-au obișnuit să ceară oamenilor taxe și impozite, dar sunt extrem de lente și indolente, de multe ori, în calitatea serviciilor pe care le oferă.

De aceea pe care l-am făcut cu grupul de consilieri PSD, și nu numai, are ca scop această îndreptare a unei nedreptăți foarte vechi și anume cine nu primește produsul de calitate, în speță apa caldă sau căldura, nu trebuie să plătească.

De aceea am convocat o ședință extraordinară de Consiliu pentru 24 februarie, unde mizăm pe un sprijin larg al tuturor consilierilor generali”, a declarat Daniel Băluță, pe B1 TV.

Acesta a promis că vor urma și alte măsuri legate de politica de subvenții pe care Primăria București o are.