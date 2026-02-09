Propunerea lui Băluță: Nu primești apă caldă / căldură, nu plătești!

Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, a declarat luni, pentru B1 TV, că el și colegii săi social-democrați propun ca bucureștenii să nu mai plătească pentru apa caldă și căldură dacă nu beneficiază de ele. O ședință extraordinară de Consiliu General pentru trecerea acestui proiect a fost convocată pentru 24 februarie.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Deja am făcut lucruri, pentru că am reușit să menținem costul călătoriei la 3 lei, neacceptând niciun fel de majorare într-un context economic extrem de dificil pentru bucureșteni – a crescut TVA, avem inflație 10%, impozitele pe mediul antreprenorial crescute, economia e în pragul recesiunii.
Mai mult decât aceste probleme financiare, cred că la 35 de ani de la Revoluție avem o provocare extrem de interesantă, anume aceea de a face în sfârșit dreptate pentru bucureșteni. E anormal să plătim servicii de proastă calitate. Autoritățile s-au obișnuit să ceară oamenilor taxe și impozite, dar sunt extrem de lente și indolente, de multe ori, în calitatea serviciilor pe care le oferă.
De aceea acest demers pe care l-am făcut cu grupul de consilieri PSD, și nu numai, are ca scop această îndreptare a unei nedreptăți foarte vechi și anume cine nu primește produsul de calitate, în speță apa caldă sau căldura, nu trebuie să plătească.
De aceea am convocat o ședință extraordinară de Consiliu pentru 24 februarie, unde mizăm pe un sprijin larg al tuturor consilierilor generali”, a declarat Daniel Băluță, pe B1 TV.
Acesta a promis că vor urma și alte măsuri legate de politica de subvenții pe care Primăria București o are.