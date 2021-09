PSD a inițiat un proiect pentru depolitizarea CCR. Marcel Ciolacu: Am depus tot noi reforma promisă de USR și Dan Barna

PSD a depus la Parlament un proiect de lege care stipulează că nu pot fi propuse pentru CCR persoane care au făcut parte dintr-un partid politic în ultimii opt ani de zile, a anunțat miercuri seară Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, care i-a ironizat pe cei de la USR PLUS.

PSD a depus un proiect pentru depolitizarea CCR, spune Marcel Ciolacu

„Astăzi am depus cu CCR. Nu poți să fii propus membru al CCR dacă în ultimii opt ani de zile ai făcut parte dintr-un partid politic. Comisia de la Veneția spune că nu poți să interzici de tot accesul unei persoane, poți să pui restricție până în 10 ani. De opt ani n-ai mai făcut politică dacă vrei… nu facem depolitizarea odată a instituțiilor cel puțin esențiale din statul român? De opt ani n-ai făcut politică, poți să faci parte din CCR. Am depus-o tot noi reforma promisă de către USR-iști, de domnul Barna și de toată lumea”, a declarat liderul PSD, la România TV.

Curtea Constituțională, spune Marcel Ciolacu, trebuie depolitizată.

„Vrem să continuăm reforme? Am ajuns noi, PSD, să punem reformele necesare. Trebuie depolitizat CCR, acesta este adevărul. Trebuie văzut unde s-a greșit. Eu nu sunt Iohannis. Cât de greu îi este lui Iohannis să iasă la televizor și să spună, `dragi români`, de la New York, de unde vrea el, de pe terenul de golf de acolo, `am greșit, domnule, am greșit`? Ce e așa de greu? Nu e rușinos nici pentru un om politic să spună că a greșit. `Am greșit, domnule, când i-am propus pe ăștia`. Nu vedeți unde ne-au dus, în ce situații jenante?`”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El spune că tot PSD insistă și pentru adoptarea proiectului „Fără penali în funcții publice”.

„Marea problemă este că eu nu îi mai văd cu reformele. Nu e nicio reformă. Sunt aproape doi de când sunt la guvernare, ați văzut vreo reformă? Am venit noi cu reforma lor «Fără penali în funcții publice», am trecut noi, PSD, când aveam majoritate. Am trecut-o prin Cameră, e la Senat, au blocat-o, n-o pun pe ordinea de zi. (…) Le cerem de fiecare dată în Biroul permanent al Senatului să o punem pe ordinea de zi, să treacă legea «Fără penali în funcții publice»”, susține social-democratul.