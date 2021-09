Marcel Ciolacu: O să vedeți ce se pupă Dan Barna și Florin Cîțu după ce trec congresele. Ați văzut câine plecând de la măcelărie!? / Le cerem de fiecare dată să treacă „Fără penali în funcții publice”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că Dan Barna și premierul Florin Cîțu se vor împăca după congresele pentru alegerea conducerilor de la PNL și USR PLUS, unde ambii au roluri de candidat. Cu această ocazie, liderul social-democraților a reiterat că formațiunea pe care o conduce nu va vota un guvern liberal minoritar și va vota moțiunea de cenzură dacă judecătorii CCR vor decide că nu există un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament.

Marcel Ciolacu, despre Dan Barna și Florin Cîțu: „O să vedeți peste două-trei săptămâni ce se pupă”

„Din punctul de vedere al Partidului Social Democrat – și al meu personal – este exclus să votăm un guvern minoritar PNL, indiferent de cine e trecut. Domnul Iohannis a dus țara în această situație politică, dorindu-și «guvernul său» din acești pierzători de alegeri, și să își asume prerogativele constituționale. Nu mai poate ieși din acest impas decât cu alegeri anticipate. Nu mai au soluții”, a declarat președintele PSD, miercuri seară, la România TV.

Marcel Ciolacu susține că singura soluție este declanșarea alegerilor anticipate.

„Nu mai au soluții. Veți vedea că toată această ceartă între Barna, Cîțu, o să vedeți peste două-trei săptămâni ce se pupă, după ce trec congresele. Se vor împăca. Cum să plece de la ciolan de acolo!? Ați văzut câine plecând de la măcelărie!? O să spună că sunt responsabili, că e pandemia acută. Ei, dacă stau despărțiți, aflăm și noi toate furăciunile pe care le-au făcut. Orban a uitat de Unifarm cumva? Poate aceste lucruri vor reapărea. Indiferent cum te numești, la un moment dat vei da socoteală. Marea problemă este că eu nu îi mai văd cu reformele. Nu e nicio reformă. Sunt aproape doi de când sunt la guvernare, ați văzut vreo reformă? Am venit noi cu reforma lor «Fără penali în funcții publice», am trecut noi, PSD, când aveam majoritate. Am trecut-o prin Cameră, e la Senat, au blocat-o, n-o pun pe ordinea de zi”, a adăugat social-democratul.

Întrebat cine a blocat proiectul „Fără penali”, el a răspuns: „Actuala majoritate. Le cerem de fiecare dată în Biroul permanent al Senatului să o punem pe ordinea de zi, să treacă legea «Fără penali în funcții publice»”.