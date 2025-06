PSD nu acceptă majorarea TVA. Alternativa pe care o propun social-democrații (VIDEO)

PSD nu este de acord cu majorarea , propunând în schimb introducerea impozitului progresiv. Declarația îi aparține consilierului de stat Ciprian Văcaru ( ), membru într-unul din grupurile tehnice de negociere.

Într-o intervenție în emsiunea „Bună dimineața România!”, a declarat că partidul său nu este de acord cu creșterea TVA, dar propune, în schimb, introducerea impozitului progresiv.

„Cu siguranță așa este. Aici intervine o mică problemă. Noi nu ne-am înțeles pe partea de venituri în acel grup de lucru. Ne-am stabilit niște ținte ale eficientizării cheltuielilor statului, ne-am stabilit și am atins niște ținte la partea de prioritizare a investițiilor, dar la partea de venituri nu am ajuns la un final. Cred că după desemnarea premierului, de astăzi, ne vom întoarce în acel grup tehnic de lucru pentru a vedea scenariile pe care le-am făcut împreună, toate cele patru partide plus minorități, să vedem care dintre ele se va aplica. PSD nu susține creșterea TVA și mai sunt câteva partide care nu susțin acest lucru”, a declarat Ciprian Văcaru.

Politicianul social-democrat susțne că simulările făcute de Ministerul Finanțelor arată că impozitarea progresivă ar aduce venituri la stat la nivelul celor colectate din creșterea TVA.

„Noi am venit cu o contra-propunere, impozitarea progresivă. Iar pe calculele făcute, pe simulările făcute de Ministerul de Finanțe, am demonstrat tuturor că impozitarea progresivă aduce la bugetul de stat aceeași sumă de bani ca o creștere cu 1 spre două puncte procentuale a TVA, în funcție de cum vor crește și celelalte cote…”, a spus Ciprian Văcaru.

Comasările de instituții se amână pentru anul viitor

Pe de altă parte, Ciprian Văcaru a confirmat că s-a discutat despre comasarea unor instituții, însă fără să se stabilească nimic clar. Astfel, potrivit politicianului PSD, pentru o astfel de măsură va fi înființat un nou grup de lucru, iar comasările se vor face abia de anul viitor.

„Într-adevăr s-a discutat despre comasări de instituții. Vă pot confirma un lucru pe care l-am stabilit ca prioritate, ca fiecare minister să nu aibă mai mult de două deconcentrate în județe, iar partea de comasări de instituții s-a stabilit că imediat după ce se formează viitoarea guvernare să se stabilească un grup tehnic de lucru în care să se facă aceste comasări de instituții, iar acestea să se facă de la 1 ianuarie 2026”, a declarat Ciprian Văcaru.

În acest context, Ciprian Văcaru a declarat că PSD nu este de acord cu tăierea salariilor, el punând această inițiativă pe seama USR. În schimb, social-democrații propun aceleași măsuri inițiate de Marcel Ciolacu în 2023, reducerea cheltuielilor publice cu 5%. Doar că, spune Văcaru, aceste reduceri vor fi lăsate pe seama ordonatorilor de credite.

„Partea de tăieri de salarii. Am venit împotriva acestei propuneri a USR. Avem un mecanism prin care vrem să reducem cheltuielile cu 5% și aici înseamnă parte de bunuri și servicii, parte de investiții, parte de sporuri care sunt în fișa postului, de exemplu Control Financiar Preventiv… Vor fi anumite sporuri, care sunt în fișa postului vor fi atinse. Dar acest lucru va ține de fiecare ordonator de credite pentru că fiecare ordonator de credite pentru că această reducere de 5% și-o stabilește fiecare ordonator de credite care știe cum să-și facă mai bine treaba și să-și gestioneze propria bucătărie”, a mai spus Ciprian Văcaru.